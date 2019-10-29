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苗栗服飾店暗夜失火 女屋主一度受困2樓陽台
2019-10-29 09:09:13
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市長安街一間服飾店，今天凌晨發生火警，1樓冒出火光濃煙，阻礙逃生，57歲吳姓女屋主一度受困2樓陽台，幸好熱心民眾協助滅火，加上消防人員搶救，順利將吳女救下並撲滅火勢，無人員傷亡。
苗栗縣消防局今天凌晨1點52分接獲報案，指苗栗市長安街1間透天厝發生火警，派遣苗栗、頭屋、公館、特搜等分隊人員車輛前往搶救。
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消防人員到場，發現失火的透天厝1樓冒出火光濃煙，吳女受困2樓陽台，隨即架梯將吳女救下，並出水灌救，迅速撲滅火勢。
消防局表示，起火地點位於透天厝1樓，雖燃燒面積約6平方公尺，但因多為衣物等易燃物，冒出大量濃煙，屋內幾乎都被煙燻黑，發生原因尚待調查釐清。
消防人員轉述，吳女當時還沒睡著，突然聞到樓下傳來嗆鼻煙味，遂到陽台求救，鄰居聽到呼救聲，也紛紛拿滅火器協助滅火。