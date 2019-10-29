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首頁　>　社會

「衛生局的人」強制侵入 新警隊長上任逮6嫌

有民間醫檢所人員冒充「衛生局的人」對民眾做侵入性抽血，警方耗費一個多月，找出10位被害人指證涉嫌違法的檢驗所。（資料照）

有民間醫檢所人員冒充「衛生局的人」對民眾做侵入性抽血，警方耗費一個多月，找出10位被害人指證涉嫌違法的檢驗所。（資料照）

2019-10-29 09:13:48

〔記者王捷／台南報導〕上個月有民間醫事檢驗所人員冒充「衛生局的人」，挨家挨戶推銷肝癌篩檢抽血，先騙民眾抽血，再藉機推銷高價自費檢查，讓民眾不滿向衛生局投訴，台南市政府衛生局尋求警察局協助，台南市刑大偵八隊，今天早上宣布破案，剛上任的偵八隊長蔡志成從10名被害人中，循線找到6名嫌犯，全案依詐欺、妨害秩序罪嫌移送，並呼籲衛生局不會入侵到家戶做侵入性治療行為，如果有類似狀況可以向警方或衛生局報案。

衛生局在9月分接到檢舉，台南某間民營醫檢所冒充衛生局做不正當招攬，在安南區一帶找老年人抽血，自稱作為健康檢查，等民眾同意抽血後再趁機推銷高額檢驗，該局認為違反醫事檢驗師法第30條規定，該局將開罰最高10萬元罰鍰，針對假冒公務人員的行為，也將尋求警方協助。

才剛從刑大內勤出任外勤隊長的蔡志成，原本擔任所長，接獲這項情資抽絲剝繭，逐一清查遭詐騙的被害人、調閱監視器，並多方查訪，終於找出在永康區的醫事檢驗所，該檢驗所的從業人員涉有重嫌。據了解，這間檢驗所曾遭衛生局開罰多次，確認假冒衛生局人員的身分與該醫事檢驗所從業人員相關資料後，隨即通知犯嫌到場說明。

不過包含負責人、業務公關與現場抽血的護理人員共6人都否認涉案，但警方早已做好10位被害人的筆錄，以及監視器證據，全案將以詐欺、妨害秩序罪嫌移送，並呼籲，如果有健康檢查需求，可自費至合法醫療院所或醫事檢驗所抽血檢驗，千萬不可聽信不明人員招攬，配合抽血，若發現違規或不當招攬行為，可提相關證據，可以向警方、衛生局檢舉。

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