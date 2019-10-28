史上最渣男！與小三床戰摩鐵撞壞柱子 竟逼正宮賠償

新竹吳姓男子開車載妹床戰摩鐵撞壞摩鐵柱子，竟逼妻子出面賠償。（情境照）

2019-10-29 00:20:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹吳姓男子怨恨妻子陳女10多年來都不願讓他碰她，憤向新竹地院訴請休妻，沒想到陳女出庭指控，卻讓案情180度大轉變，法官得知吳男在外竟養小三到小五，甚至開車載妹床戰摩鐵撞壞摩鐵柱子，還逼她出面賠償，與外遇對象逛街被陳女撞見，竟當街痛毆正宮給對方看，陳女認為自己才有資格休夫，因此也提起反訴請求離婚，新竹地院法官認定吳男沒有資格休妻，駁回其訴，但受盡屈辱的陳女有權休夫，判准她離婚！

吳男指控，結婚已經26年的妻子陳女，10多年來拒絕行房，且初一、十五不採買祭祀，夫妻感情無法維繫，因此訴請休妻。

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生下3個女兒的陳女則說，是因為得知先生外遇，擔心染上性病才拒絕行房，因為吳男生性懶惰，每每向她伸手要錢，有次甚至先生載小三床戰摩鐵，開車進大門口時因太過興奮，以致車子撞壞摩鐵柱子，竟叫她拿錢去賠償。

吳男每當錢花完向她索討遭拒，動輒辱罵三字經或「死魚、沒用、生不出男生」，甚至將房門釘死不讓她出門，或者將她毒打一頓。

陳女說，先生共有3段外遇，某次曾在大街上當場撞見先生與小三，先生竟衝上前痛打她一頓，她覺得如果先生要休妻，她自認應該自己才是有理由休夫的！因此也提起反訴，請求法官判准離婚。

三個女兒當中，有兩個女兒出面作證，表示父親經常罵母親三字經，小學時曾半夜被母親叫醒，跟著媽媽、阿嬤一起到小三家抓姦，迄今父親仍有小三，對方也會傳「老公，我好想你」之類的簡訊，而且父親外遇不斷，小三、小四到小五都有，向母親要不到錢就威脅要離婚、趕媽媽出去等。

法官認為，夫妻婚姻破綻的產生與擴大，主要應歸責吳男，因此其訴請休妻無理，應予駁回，而妻子訴請休夫有理由，應予准許。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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