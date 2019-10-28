槍擊通緝犯「怪手森」台南老家落網

嘉市警察局長張樹德（右五）今天慰勞獎勵專案小組成員破案辛勞。（記者丁偉杰攝）

2019-10-28 23:32:51

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕重大槍擊通緝要犯、綽號「怪手森」的李清森，涉及106年嘉義市世賢路某家汽車美容店前，槍擊友人陳姓男子，致陳男數個臟器開刀切除，才挽回一命，李嫌經法院判決5年10月定讞，卻畏罪逃亡；嘉市警方追查多時，獲報李嫌躲回台南老家，本月25日飛象過河，終將李嫌逮捕歸案。

嘉市警察局長張樹德今天到市警一分局偵查隊頒發破案茶，慰勞專案小組成員辛勞。

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52歲李清森有殺人、槍砲、盜匪及恐嚇等前科，多年前因車禍致右手受傷，致行動不便，而有「怪手森」綽號。

警方說，李嫌與被害人陳姓男子（57歲）係年輕時就相識的朋友，雙方離開家鄉分別至嘉義及彰化發展期間，仍互有聯繫，李嫌因財務短缺向陳男調借金錢遭拒，並受陳男以言語消遣。

106年10月8日晚間，陳男答應借款後又毀約，與30歲謝姓友人未攜帶款項，從彰化開車南下嘉義，李嫌乃腦羞成怒，約陳男至世賢路某家汽車美容店前下車後，隨即從口袋掏槍朝走在前方的陳男背部開槍。

謝男見狀奪下李嫌的槍枝、踹傷李，駕車載陳男狂飆80公里回彰化就醫，李嫌逃逸後，案發8天後向嘉市警一分局偵查隊投案。

豈料，李嫌經法院宣判5年10月徒刑定讞後，不願伏法，選擇逃避躲匿；嘉市警一分局組成專案小組追查多時，近日獲知李嫌躲回台南老家，本月25日飛象過河將他查獲歸案。

綽號「怪手森」李清森（右二）持槍射擊陳姓友人後逃亡，案發後向嘉市警方投案。（資料照）

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