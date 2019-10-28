賣羊頭掛狗肉？ 白咖啡竟添加壯陽禁藥

兩名男子進口、販售的「馬來西亞特色白咖啡」，警方送驗發現沒有毒品成分，而是添加藥物「Desmethyl carbodenafil」，這種藥物化學結構接近威而鋼（見圖）的主要成分。（法新社）

2019-10-28 18:54:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕徐姓男子從不詳國家進口「馬來西亞特色白咖啡」，再以每包80至90元價格賣給郭姓男子，郭男則「賣一包賺一包半」（利潤150%），以每包200元或3包500元販售，卻在超商被警方盤查，當時員警懷疑是毒品，卻沒想到化驗結果，竟是添加壯陽禁藥，兩人辯稱不知情，卻承認試喝後有壯陽之效，另外，扣案的咖啡包裝亦有「男人之愛」等曖昧文字，法院認為兩人知情，依違反藥事法判處兩人各6月、5月徒刑。

判決書指出，徐男從2016年9月起，向真實身份不明的男子，以每包50元價格，從不明國家（可能是中國）進口「馬來西亞特色白咖啡」，再以每包80元至90元，轉售給郭姓男子，郭男則以每包200元或3包500元的價格轉售，利潤約150%（以每包成本80元，售價200元計算，利潤達120元），不料，郭男在2017年5月3日深夜，帶著112包咖啡於中市一間超商內，遇到員警盤查，警方懷疑是毒品而查扣，翌日向檢方聲請搜索票，於徐男貨車與住處查獲400包咖啡。

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警方把咖啡送驗，卻沒有毒品成分，而是添加藥物「Desmethyl carbodenafil」，這種藥物化學結構接近威而鋼的主要成分，罹患高血壓或心血管疾病的人，服用之後，可能會與心血管疾病藥物產生交互作用，衍生猝死的危險。

台中地院審理時，兩人辯稱不知情，法官卻認為，扣案的「馬來西亞特色白咖啡」包裝，「馬來西亞」是簡體中文字，另有「男人之愛」等曖昧文字，兩人也都承認，試喝後有壯陽之效，法官認定兩人知情，依藥事法的販賣禁藥罪，判處徐男徒刑6月，郭男徒刑5月，兩人上訴二審，仍堅稱不知情，台中高分院見解與一審相同，駁回上訴，可再上訴三審。

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