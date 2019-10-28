消防署車禍救援挑戰賽，桃園市消防局蟬聯全國冠軍。（桃園市政府消防局提供）

2019-10-28 19:05:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2019年消防署車禍救援挑戰賽」26、27日在屏東縣舉辦，總計有消防機關組16隊、民間組5隊（含韓國1隊）參賽，桃園市政府消防局繼2017年奪冠之後，本屆蟬聯拿下「車禍救援挑戰賽」全國冠軍。

本屆車禍救援挑戰賽由內政部消防署、屏東縣政府消防局特搜大隊舉辦，參賽隊伍來自全台各消防機關、民間以及國外救援團體，消防機關組分別有台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、基隆市、新竹市、嘉義市、新竹縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣及台東縣共16隊參賽；民間與國外救援單位組，則有來自台南市、嘉義市、新竹縣及花蓮縣消防局所屬義消4隊及韓國消防單位1隊，藉由比賽互相切磋車禍救援技巧。

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桃園市消防局表示，為因應今年賽事特別組隊，成員包括火搶教官、救助師資及多名EMTP（高級救護技術員），並於10月份針對單項操作、團體默契、標準脫困（1名傷者）及複雜脫困（2名傷者），進行一系列高強度的魔鬼訓練，更與特搜隊進行車禍救援模擬競賽，提昇破壞及救援技術、團隊默契。

桃園市消防局表示，桃園隊於第一天賽事「標準脫困」中，以19分30秒晉級複賽，第二天操作「複雜脫困」以29分20秒的亮眼成績完成，在本屆賽事榮獲冠軍。

桃園市消防局長謝呂泉表示，台灣每天發生的車禍意外高達800多件，而因為車禍意外造成的人員傷亡，近年來平均每年高達40萬人，因此除了火災搶救外，車禍救援亦是消防員必備的專業技能，希望未來持續強化同仁的車禍救援能力。

消防署車禍救援挑戰賽，桃園市消防局蟬聯全國冠軍。（桃園市政府消防局提供）

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