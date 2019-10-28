人神共憤！「鍋子打貓頭到變形」虐死9貓 狠男到案

新竹市彭姓男子疑似透過不同的方式領養貓咪，再涉嫌以兇殘手段狂虐幼貓致死，虐待影片曝光，氣壞不少網友，稍早彭男已到案。（圖片擷取自「爆廢公社」）

2019-10-28 17:15:38

〔即時新聞／綜合報導〕台東縣昨（27）日晚間才剛發生一起虐貓致死案件，今天新竹市又爆出一起人神共憤的虐貓案件，一名彭姓男子透過不同的方式領養貓咪，再以相當兇殘的手段狂虐幼貓直致死亡，虐待影片曝光氣壞不少網友，稍早彭男已經抵達警局。

綜合媒體報導，一名動保志工在臉書社團「爆廢公社」爆料，新竹市彭姓男子領養多隻貓咪，再虐死高達9隻貓咪，手段相當兇殘，照片、影片也相當血腥，彭男除了「用平底鍋狂敲貓頭至變形」、「螺絲起子刺穿貓掌」，還無情地在傷口上灑鹽，殘忍行為令人髮指，更讓人無法細看，頭皮發麻。

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而新竹市動保所也接獲爆料，並著手調查，再依動保法第6條、第25-1條將彭男函送地檢署偵辦。新竹縣竹北市民代表朱健銘也協力追查此案，並在臉書上表示「如果世上有最接近地獄的地方，就是這裏了！接獲市民通報，送養貓走失，認養人不回應，27日健銘調查本案，此人在租屋處虐殺貓，發現彭男虐死9貓最初只說4隻，後續不斷追查下發現共9隻，在彭男手機雲端發現近百張虐貓照片影片」。

稍早最新訊息指出，狠心虐貓的彭男已到警局，朱健銘團隊也到場協助處理。

朱健銘臉書全文

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