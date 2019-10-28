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北市府轉運站公車停靠區常見違停 11月起科技執法

台北市交通大隊宣布，11月1日起將採用科技執法設備，於該公車停靠區域取締違規停車。（交大提供）

台北市交通大隊宣布，11月1日起將採用科技執法設備，於該公車停靠區域取締違規停車。（交大提供）

2019-10-28 16:34:25

〔記者蔡思培／台北報導〕有鑑於台北市政府轉運站前公車停靠區常有違規停車，易導致機車騎士鑽行、發生交通事故。台北市交通大隊宣布，11月1日起將採用科技執法設備，於該公車停靠區域取締違規停車。

交大指出，北市府轉運站前公車停靠區經常發生違規停車現象，導致公車無法貼近人行道停靠，除了讓等公車民眾上下車有困難，更易導致機車騎士鑽行、發生交通事故。交大為保護駕駛人、公車乘客之安全及交通順暢，兼顧警方執法效能，11月1日起將採用科技執法設備，於該公車停靠區域取締違規停車，以改善違停情形，並促進交通安全。

交大執法組組長王均說，市府轉運站前公車停靠區之違規停車科技執法，是以影像辨識系統全時段監控公車停靠區域，若發現區域內有停止超過3分鐘之違規停車車輛，會自動執行違規蒐證及舉發作業，設備於測試期間，偵測違規停車平均每日為37件。

道路交通管理處罰條例第56條相關規定，駕駛人於公共汽車招呼站10公尺內停車（停止時間逾3分鐘，且未能保持立即行駛之狀態），處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。交大提醒，目前市府轉運站B1設有臨停接送區，提供旅客臨時上下客以及轉乘捷運、計程車、國道客運與市區公車等運具，有停車需求之駕駛人可多加利用。

違停科技執法是以影像辨識系統，全時段監控公車停靠區域，若發現區域內有停止超過3分鐘之違規停車車輛，會自動執行違規蒐證及舉發作業。（交大提供）

違停科技執法是以影像辨識系統，全時段監控公車停靠區域，若發現區域內有停止超過3分鐘之違規停車車輛，會自動執行違規蒐證及舉發作業。（交大提供）

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