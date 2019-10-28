屁孩替小女友尋仇 竟砸錯車烙跑

吳男等人開車衝撞路邊賓士車，隨後持刀棍瘋狂砸車。（記者王宣晴翻攝）

2019-10-28 15:01:58

〔記者王宣晴／新北報導〕19歲的吳姓男子今晨與友人借車，載著女友前往新北市五股談判，卻誤認現場一輛臨停在路邊的賓士車為仇家車輛，與另外4名同夥開車撞向賓士車後持刀棍猛砸，住戶被尋仇聲響吵醒，更聽到疑似槍響的爆炸聲，嚇得趕緊報案，警方趕抵時犯嫌已逃離現場，但經調查後發現是砸錯車的烏龍事件，且並未發現開槍情事，循線追查逮到涉案的吳姓男子，全案朝社維法、毀損罪嫌偵辦。

據查證，今晨0時許，吳男的17歲劉姓女友日前酒後與另名廖姓少女發生口角結仇，雙方相約在五股成泰路談判，但吳男卻沒有車可以前往，只能向18歲的曾姓男子借車，曾男便將父親的休旅車借給吳男使用。

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吳男找來4名同夥前往談判現場，誤認停放在路邊的賓士車是仇家，氣的駕駛借來的休旅車衝撞，隨後一行人持西瓜刀、球棍一頓狂砸，廖姓少女等人在巷內目擊砸車犯行，擔心被牽扯，趕緊離開現場，而吳男等人犯案後則將休旅車丟在現場逃離。

附近民眾被砸車聲響吵醒，更聽到數聲疑似槍響的爆炸聲，嚇得趕緊報案，警方獲報趕抵後確認現場並無人員傷亡，封鎖現場調查後未發現彈頭、彈孔等事證，同時也通知賓士車主到案說明。

據了解，30多歲的侯姓賓士車主從事貨運業，並不認識犯案的吳姓男子等人，也未與人結仇，昨晚與女友從新店返家後將車停放在住家附近，正準備出門上班時就接獲警方通知愛車被砸，相當無奈，也提出毀損告訴。

警方循線追查，2個小時內將吳姓男子逮捕到案，確認是尋錯仇，全案將依社維法、毀損罪嫌偵辦，並循線追查其他同夥到案，同時也釐清是否有開槍情事。

休旅車內有多把西瓜刀。（記者王宣晴翻攝）

吳男等人開車衝撞路邊賓士車，隨後持刀棍瘋狂砸車。（記者王宣晴翻攝）

吳男等人開車衝撞路邊賓士車，隨後持刀棍瘋狂砸車。（記者王宣晴翻攝）

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