被控摔死幼貓 知名麵店老闆出面：我是愛貓要抓來養

被控摔死幼貓，台東知名麵店賴姓老闆現身說明，辯稱自己是愛貓人，想抓回家養，事實非網傳，造成社會大眾困擾，鞠躬道歉。（記者陳賢義翻攝）

2019-10-28 17:18:06

［記者陳賢義／台東報導］台東市1家知名麵店傳虐貓醜聞，賴姓老闆被控重摔幼貓爆頭，賴男今現身澄清，指稱自己非常喜歡貓，抓起小黑貓為了帶回飼養，未料卻遭刺咬，一時慌亂才會失手拋摔，絕非故意，而且小黑貓是在事後不知去向，並非網傳被他以布袋包裹棄屍，造成社會大眾的困擾，他感到很抱歉和難過。

知名麵店賴姓老闆被控摔死幼貓，今出面澄清，強調自己是愛貓的人，想抓起小黑貓帶回養，沒想到卻遭指控是摔貓兇手。賴男說，當他的左食指被小黑貓被咬時，反射動作就是揮手拋摔，忘了力道是否過大，當下查看小黑貓還有抖動和生息，之後他轉身洗手查看傷勢，準備回頭後帶小貓回家養，但一回身就不見小黑貓的蹤影。

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賴男說，小黑貓有麒麟尾，後尾捲成圈，坊間傳說是好的，而他也是愛貓的人，才會想要把小黑貓帶回家養，網傳他裝袋棄屍絕非事實，警方據報查辦，他也照實說明，倘若他無意中摔傷了小黑貓，造成大家的困擾，他感到非常的抱歉與不安。

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