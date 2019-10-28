為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

被控摔死幼貓 知名麵店老闆出面：我是愛貓要抓來養

被控摔死幼貓，台東知名麵店賴姓老闆現身說明，辯稱自己是愛貓人，想抓回家養，事實非網傳，造成社會大眾困擾，鞠躬道歉。（記者陳賢義翻攝）

被控摔死幼貓，台東知名麵店賴姓老闆現身說明，辯稱自己是愛貓人，想抓回家養，事實非網傳，造成社會大眾困擾，鞠躬道歉。（記者陳賢義翻攝）

2019-10-28 17:18:06

［記者陳賢義／台東報導］台東市1家知名麵店傳虐貓醜聞，賴姓老闆被控重摔幼貓爆頭，賴男今現身澄清，指稱自己非常喜歡貓，抓起小黑貓為了帶回飼養，未料卻遭刺咬，一時慌亂才會失手拋摔，絕非故意，而且小黑貓是在事後不知去向，並非網傳被他以布袋包裹棄屍，造成社會大眾的困擾，他感到很抱歉和難過。

知名麵店賴姓老闆被控摔死幼貓，今出面澄清，強調自己是愛貓的人，想抓起小黑貓帶回養，沒想到卻遭指控是摔貓兇手。賴男說，當他的左食指被小黑貓被咬時，反射動作就是揮手拋摔，忘了力道是否過大，當下查看小黑貓還有抖動和生息，之後他轉身洗手查看傷勢，準備回頭後帶小貓回家養，但一回身就不見小黑貓的蹤影。

賴男說，小黑貓有麒麟尾，後尾捲成圈，坊間傳說是好的，而他也是愛貓的人，才會想要把小黑貓帶回家養，網傳他裝袋棄屍絕非事實，警方據報查辦，他也照實說明，倘若他無意中摔傷了小黑貓，造成大家的困擾，他感到非常的抱歉與不安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
被控重摔幼貓爆頭 知名店家道歉：反射動作

被控重摔幼貓爆頭 知名店家道歉：反射動作
不喜歡就殺死牠！台東知名麵店老闆頂樓摔爆幼貓頭

不喜歡就殺死牠！台東知名麵店老闆頂樓摔爆幼貓頭
台壽祖孫三代活力健走 萬人響應

台壽祖孫三代活力健走 萬人響應
播虐貓畫面太暴力血腥 電視台被裁罰40萬確定

播虐貓畫面太暴力血腥 電視台被裁罰40萬確定
謊報條件收養貓咪釀1死1傷 國立大學碩士生遭判刑

謊報條件收養貓咪釀1死1傷 國立大學碩士生遭判刑
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播