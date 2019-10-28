路跑活動違規搭棚佔車道 害警騎車撞上斷肋骨

南庄山水節路跑活動承辦廠商，提前於核准路權使用期間架設棚架，占據車道並未放警示標誌，害警員下班時撞上受傷骨折。（記者鄭名翔翻攝）

2019-10-28 15:21:36

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉農會上週末盛大舉辦「南庄山水節」暨路跑活動，但承辦廠商違規偷跑搭建棚架，且未按規定設置警示燈，導致南庄陳姓警員夜間下班騎機車回家時撞進帳篷，導致肋骨骨折、骨盆裂傷住院；農會坦承確有疏失，除親向受傷警員慰問致意，也會負起相關責任，未來將針對督導、路線設置加強改進。

南庄分駐所陳姓警員於25日晚間下班返家途中，騎乘機車於124乙縣道的慢車道時，未注意前方車道上違規架設的路跑活動棚架，迎面一頭撞進去，導致胸部3根肋骨斷裂、骨盆裂傷，目前仍住院治療中。

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南庄鄉農會陳乾安說，路跑活動連辦7年未曾發生類似情事，疑承辦廠商便宜行事，才會在非路權申請時段先行搭棚，但也坦承農會的管理督導確有疏失，除當面向受傷警員慰訪致歉，也將負起全責、並檢討設置流程、地點，加以改進。

據了解，山水節路跑活動核准使用路權時段是於26日早上，但活動廠商卻違規偷跑提前一晚架設棚架，且佔據部分機車道，前後方更未依規定設置交通錐、爆閃燈等警示裝置，才導致意外發生。

頭份警分局表示，除持續關心受傷警員外，也已依「交通道路管理處罰條例」違規利用道路作為工作場所，對業者祭出1200元罰款，後續也將全力協助陳姓警員提出民事求償。

陳姓警員機車毀損嚴重，車殼四散。（記者鄭名翔翻攝）

頭份警分局長邱紹雄探視受傷警員，並承諾全力協助向業者求償。（記者鄭名翔翻攝）

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