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首頁　>　社會

200元紙鈔變「馬莎丹」貨幣 台灣建國黨主席觸法

台灣建國黨主席黃國華，被檢舉在央行發行、面額200元的紙鈔上加印文字、圖案。（圖擷取自中央銀行網站）

台灣建國黨主席黃國華，被檢舉在央行發行、面額200元的紙鈔上加印文字、圖案。（圖擷取自中央銀行網站）

2019-10-28 14:49:34

［記者鄭淑婷／桃園報導］50歲、台灣建國黨主席黃國華，被檢舉於今年2月下旬，在桃園市中壢區住處，將中央銀行發行、面額200元的紙鈔，正面加印「黃國華」及西藏文字，背面加印「馬莎丹」、「台灣國國旗」圖文，造成紙鈔毀損，被桃園地檢署依「妨害國幣懲治條例」，向法院聲請簡易判決。

黃國華自行印製、發行台灣國貨幣「馬莎丹」，聲稱在部分店家確實可以消費，不過，有民眾檢舉，今年2月下旬，黃國華涉嫌在住處毀損國幣，將央行發行的200元紙鈔，正面加印「黃國華」及西藏文字，背面加印「本馬莎丹係依據台灣人民共和國憲法第十一條第九款發行」的文字及「台灣國國旗」圖文，造成紙鈔毀損。

檢舉人持這張毀損的紙鈔向桃園地檢署告發，黃國華偵訊時也坦承在紙鈔上加印圖文，檢方偵結依「妨害國懲治條例」，向法院聲請簡易判決。

圖為台灣建國黨主席黃國華。（資料照）

圖為台灣建國黨主席黃國華。（資料照）

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