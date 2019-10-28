感情生變 恫嚇「縱火、今晚讓妳死」莽漢吃官司

林姓男子恐嚇蘇姓女友要買汽油縱火，「今晚要妳死」等訊息，遭雄檢依恐嚇危害安全罪嫌起訴。（記者黃建華攝）

2019-10-28 13:58:38

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名林姓男子不滿與蘇姓女友感情生變，竟以line傳訊給蘇女:「我覺得這個房子應該會起火」、「給妳機會、十分鐘後我就出門買汽油」、「今晚一定要妳死」等訊息給蘇女，並撞蘇女的門，蘇女心生畏懼報警，高雄地檢署偵結將林男依恐嚇危害安全罪嫌起訴。

檢方起訴指出，林男與蘇女原為男女朋友，2人因感情生變發生口角，林男今年7月31日晚間，竟以line傳訊給蘇女:「我覺得這個房子應該會起火」、「給妳機會、十分鐘後我就出門買汽油」、「我一定要逼妳出那個房間」、「今晚一定要妳死」等加害生命、身體的訊息給蘇女，並撞蘇女的門。

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蘇女心生畏懼向林園警分局報案，檢方根據蘇女指證，以及林男在警訊的供述，將林男依恐嚇危害安全罪嫌起訴。

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