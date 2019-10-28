愛滋男抓狂推臨床老翁下床 老翁死後家屬怒提告

2019-10-28 14:00:27

〔記者溫于德／台北報導〕倪男被控3年前入住醫院，被確診罹患愛滋病後疑似心情不佳，竟將臨床八旬老翁推下床，導致老翁後腦重摔在地，隔天被確診為中風，並於3個月後身亡。倪男事後被控重傷害致死罪，但二審認定兩者無直接關係，依傷害罪判刑7月確定；民事部分，士林地院近日再判倪男應賠償老翁家屬20萬50元，可上訴。

檢方起初以傷害罪起訴倪男，但老翁家屬指控，老翁被拉下床隔日，經核磁共振掃描發現右側中大腦動脈阻塞性中風，導致左半身癱瘓，並喪失語言、進食及咀嚼能力，原本罹患的肺炎也難以治療，最終才因癱瘓引發褥瘡，併發敗血症身亡；公訴檢察官認為老翁家屬主張不無道理，變更起訴法條為重傷害致死。

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但倪男否認犯行，辯稱自己確診罹患愛滋病後，入院時已出現幻覺，以為自己無法出院，只好躺在病床上用棉被蓋住全身，根本不知臨床病患是誰，後來自己失去知覺，醒來時雙手已被綁在床上，沒有推老翁下床的記憶。

值班林姓護理師證稱，當下聽見病床處有聲音，前往查看時，老翁已跌在地上，倪男的手尚未放開，她詢問倪男為何要拉老翁下床，倪男告訴她：「床位燈光較暗想換」；且根據倪男的護理紀錄，倪男雙眼當時可以正常張開，語言交談沒有問題，意識評估滿分。

一審合議庭依林姓護理師證詞認定，倪男並無心神喪失，但無從認定倪男使老翁摔床與中風間有因果關係，僅涉犯傷害罪，審酌倪男不願和解，判刑7月；二審合議庭駁回上訴確定。

老翁家屬另在民事庭向倪男索賠235萬餘元；倪男雖不否認有拉扯老翁下床，造成後腦勺紅腫、左手臂紅腫等傷勢，但否認有導致老翁其他傷害並導致死的結果。

法官審理後認為，關於老翁家屬所指老翁右側中大腦動脈阻塞性中風以致左側肢體偏癱及後續病症暨死亡的結果，並無證據證明與倪男所為有關，因此僅判賠50元醫藥費與20萬元精神慰撫金。

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