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壯男夜跑疑身體不適路倒 巡警發現急救援幸平安

林姓男子夜跑疑身體不適路倒，巡警發現急救援幸平安。（記者李容萍翻攝）

林姓男子夜跑疑身體不適路倒，巡警發現急救援幸平安。（記者李容萍翻攝）

2019-10-28 13:57:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮警分局龍岡派出所警員鄭人豪今日凌晨1時許，巡邏行經平鎮區龍泉一街龍泉橋旁行人步道，隱約見到行人步道上有個人影，於是立即停妥車輛上前查看，赫然發現一名男子疑似因身體不適倒臥在步道上不斷的抽蓄及嘔吐，且意識不清，經緊急通報119調派救護車送醫救護，所幸送醫後並無大礙。

龍岡派出所所長鄭榮捷表示，這名39歲林姓男子恢復意識後向警方表示，原來他患有嚴重的暈眩症，緊急時可能會造成脫水休克，本想趁著夜晚氣候較為涼爽，且人車稀少夜跑運動一下，沒想到卻突然發病，體力透支倒臥路旁。

林男的母親接到警方通知，急忙趕到醫院，看到兒子平安無恙頻頻道謝，幸好發病時巡邏員警及時發現，初步穩定男子狀態，並協助緊急送醫，否則後果不堪設想！

林姓男子夜跑疑身體不適路倒，巡警發現急救援幸平安。（記者李容萍翻攝）

林姓男子夜跑疑身體不適路倒，巡警發現急救援幸平安。（記者李容萍翻攝）

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