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獨家》連千毅被扣假貨近百人詢問 僅1人懷疑假「賓利」行李箱報案

連千毅直播站查扣假貨近百人詢問，1人懷疑買到假「賓利」行李箱報案，檢警呼籲消費者勇於報案。（資料照）

連千毅直播站查扣假貨近百人詢問，1人懷疑買到假「賓利」行李箱報案，檢警呼籲消費者勇於報案。（資料照）

2019-10-28 14:17:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕在押直播主連千毅拍賣HERMES等名牌包時，宣稱「若賣假包，1個賠100萬元！」卻被高雄檢警搜扣500多件商品，鑑出勞力士、GUCCI、HERMES等6款16項名牌包、錶是仿品，消費者迄今打近百人電話向警方詢問，懷疑買到假貨，卻多觀望僅1人報案。

連千毅直播站查扣假貨近百人詢問，1人懷疑買到假「賓利」行李箱報案，檢警呼籲消費者勇於報案。（資料照）

據了解，報案人向連直播購得的「賓利」（BENTLEY）行李箱，懷疑是假貨，抱著行李箱向警方報案，請求廠商和警方協助鑑定，不過，這一款品牌的行李箱，並未在檢警巳取得鑑定確認是仿冒商標的商品清單中，因只有1個「賓利」行李箱被送驗，廠商尚未回覆是否鑑定、追究。

連千毅直播站查扣假貨近百人詢問，1人懷疑買到假「賓利」行李箱報案，檢警呼籲消費者勇於報案。（資料照）

目前向警方詢問度最高的仍屬行李箱，因賓士行李箱送驗數不少，廠商轉趨積極，決定派人協助鑑定以保留追訴權利，檢警再度呼籲曾透過連千毅直播頻道，購買以下廠牌品項的消費者，若有疑慮可向保二刑大偵三隊（高雄市新興區六合一路130號；電話：07-2362775）報案。

連千毅直播站查扣假貨近百人詢問，1人懷疑買到假「賓利」行李箱報案，檢警呼籲消費者勇於報案。（資料照）

已確定侵權仿品的商品：GUCCI手提包、皮夾（侵權8萬3365元），HERMES手提包（侵權119萬3600元）、MICHAEL KORS手錶（侵權2萬3250元）、CHANEL皮包（侵權98萬元）、ROLEX手錶（侵權43萬6500元）、FENDI皮包（侵權2萬2千元），侵權市值共約273萬8715元。

連千毅直播站查扣假貨近百人詢問，1人懷疑買到假「賓利」行李箱報案，圖為警方查扣到不少「賓士」行李箱，檢警呼籲消費者勇於報案。（資料照）

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