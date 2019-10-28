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名導王毓雅違法賣股賺數百萬 今遭起訴

知名導演王毓雅涉嫌販售其經營未上市演藝公司「大唐國際娛樂股份有限公司」股票，獲利數百萬，還另以假交易詐騙國稅局退稅26萬元。台北地檢署今依違反證交法、商業會計法、詐欺等罪將她起訴。（示意圖）

知名導演王毓雅涉嫌販售其經營未上市演藝公司「大唐國際娛樂股份有限公司」股票，獲利數百萬，還另以假交易詐騙國稅局退稅26萬元。台北地檢署今依違反證交法、商業會計法、詐欺等罪將她起訴。（示意圖）

2019-10-28 14:13:50

〔記者黃捷／台北報導〕知名導演王毓雅涉嫌於2014年間，販售其經營未上市演藝公司「大唐國際娛樂股份有限公司」股票，獲利數百萬，還另以假交易詐騙國稅局退稅26萬元。台北地檢署今依違反證交法、商業會計法、詐欺等罪將她起訴。

王毓雅曾拍過「雙面情人」、「終極西門」等多部電影及廣告，2017年並於上海成立上海厚益文化傳媒中心，期能讓更多華語電影與國際接軌，她經營的大唐國際是台灣主要影視產業娛樂製作發行公司，曾投拍與代理發行「以愛為名」、「刺激人生之乘風」等多部華語電影。

檢調查出，王毓雅2014年10月間替大唐增資600萬，並透過盤商羅瑞榮向投資人佯稱營運良好，高價販售600張大唐股票，57位投資人買進大唐股票後，才發現大唐未上市上櫃，因而向宜蘭縣調查站檢舉。

檢調調查大唐相關帳目時，另還發現王毓雅涉嫌作假帳，向國稅局詐得26萬元退稅，北檢2016年11月間指揮宜蘭縣調查站，兵分5路搜索約談大唐國際王毓雅等10人，全案今偵結，依違反商業會計法、詐欺等罪起訴王及共犯羅瑞榮。

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