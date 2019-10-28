152越南觀光客大脫逃！阮姓等3嫌一審遭判刑

越南觀光團去年下榻高雄的飯店就分批脫逃。（資料照，警方提供）

2019-10-28 13:37:17

〔記者黃建華／高雄報導〕2018年底發生152名越南觀光客入境台灣集體大脫逃事件，其中有4女被人蛇集團安排接客賣淫！高雄地院一審將利用我國「觀宏專案」安排越南人來台「假觀光、真打工」的在台越南籍阮男、梅女及其台灣籍老公蕭男等3人分別依涉犯使公務員登載不實、藏匿人犯、媒介性交易等罪判刑。全案仍有多人在逃通緝中。

其中，阮男還將4名越南女子帶往中壢的旅館集中看管，安排賣淫，被依涉犯使公務員登載不實罪、藏匿人犯、圖利利用他人難以求助處境及不當債務約束之方式使人從事性交易罪、圖利容留性交罪判應執行有期徒刑2年，另得易科金部分則判刑1年，需繳36萬元。至於越南籍梅女與蕭姓台籍老公則各被判刑9月、3月，皆可易科罰金，以1千元折算1日。可上訴。

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2018年12月間，數個越南旅行團共153人，分別於同年12月21日及23日入境高雄，有152人脫逃失蹤；經查其中1人未失聯，3人自行出境，148人失聯，震驚國人。這起越南籍旅客集體大脫逃案，也是台灣治安史上最大宗的「假觀光、真打工」的逃脫事件。

台灣移民署與警方總動員全力追捕，才追回多數脫逃越南人，查出越南籍的在台34歲阮姓男子、31歲梅姓女子等人，結合越南當地人蛇集團犯案。

判決指出，在台越南籍阮男，以及嫁來台灣的越南籍梅女，與越南當地旅行社業者合作，去年利用我國「東南亞國家優質團體旅客來臺觀光簽證作業規範（觀宏專案）」，於網路聲稱可代辦觀光簽證，招攬越南人士以每人1000至3000美元為代價，假藉觀光名義來台工作。

團客一進境下榻飯店就以車輛分批接走，其中不乏有人因積欠人蛇集團安排來台費用，而債台高築，或變賣鄉下土地，甚至有人為求養育子女，不幸淪為性剝削的人口販運被害人。

梅女和蕭姓台籍老公涉嫌藏匿脫逃越南觀光客2人在家、安排1人到桃園工作。

阮男則涉嫌將4名越南女子帶往中壢某飯店集中看管，以要清償簽證費用，扣押越籍女子護照並安排接客賣淫，有1女供稱來台前就知道要從事賣淫工作。

人蛇集團並要求拍攝露點照片及影片，並並告「毒龍鑽」、「從後面來」等情色服務菜單供賣淫女子參考，依不同服務項目，並訊問有各種賣淫服務不作?每次交易以1800元到3500元的價碼，阮男涉嫌從中抽取費用。

人蛇集團安排越南女子假觀光來台前，就要求拍攝性感照片。（資料照，移民署提供）

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