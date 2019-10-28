出勤救災不再「泡腳」 南市消防隊獲贈消防鞋

南市第五救災救護大隊復興分隊今獲贈消防鞋、空氣呼吸器背架等，強化救災能量。（記者萬于甄攝）

2019-10-28 12:55:39

〔記者萬于甄／台南報導〕台中日前一場大火不幸奪走2位勇消生命，消防員的出勤安全再度引起關注，台南市消防局第五救災救護大隊復興分隊今獲贈消防鞋等救災器材一批，上午舉辦捐贈儀式，由消防局副局長楊宗林代表受贈，不僅強化災害搶救之效能，更實質提升台南消防戰力。

第五大隊復興消防分隊在台南各救災分隊中屬主力分隊，每天火警、救護出勤量不低，平均每個月大大小小火警支援出勤超過30趟，救災裝備相較其他分隊消耗迅速，尤其，消防鞋因頻繁使用，早有老舊滲水的情況，讓打火弟兄每趟救災返隊後，彷彿都去「泡腳」一般。

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國際獅子會300-D1區得知後，今捐贈17雙消防鞋給予復興分隊消防員汰舊更新，該消防鞋不僅耐切割、舒適性佳，更著重防水、防火等性能，讓消防員進出火場時，不用擔心雙腳會遭不明利器劃傷。

消防人員也說，曾在0206救災時穿該雙消防鞋出勤救災，一連穿了好幾天也沒有不舒服，相當感謝國際獅子會300-D1區等善心人士捐贈，讓大家出入火場救災時，能夠有更完善的防護。此外，小北百貨監察長黃義弘也捐贈2組空氣呼吸器背架，保障消防員安全。

南市消防局表示，此次感謝國際獅子會300-D1區及小北百貨監察長黃義弘捐贈救災器材，讓弟兄在火場及災害救助時，能搶救大眾的生命同時兼顧保護自己，也希望藉此拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉。

腳又被稱為人類第二心臟，該消防鞋著重防水、防火及防割等性能，讓打火弟兄出勤時，雙腳獲得更完善的防護。（記者萬于甄攝）

國際獅子會300-D1區今捐贈消防鞋一批給予南市消防局，由副局長楊宗林（右4）代表受贈。（記者萬于甄攝）

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