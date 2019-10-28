福德正神也敢得罪！偷香油錢小賊6小時就栽了

監視器拍下邱男行竊油香箱身影。（記者徐聖倫翻攝）

2019-10-28 12:35:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕得罪土地公還想走？沒這麼容易！37歲邱姓男子26日趁凌晨時分人煙稀少，他跑到新北市中和區廣福路土地公廟，持月牙剪破壞廟門鎖，接著偷了香油錢後開車揚長而去。廟方發現報警，邱男到案後見到監視器拍到他的身影，但依舊否認犯案，堅稱「我在附近買燒烤，沒進過廟門。」訊後警方仍將其依法究辦。

據了解，廟方人員於26日上午6時許準備一如往常的開門時，發現廟門的兩個鎖頭被破壞，調閱監視器發現廟裡的油香箱被偷兒光顧，遂報警處理。警方調閱監視器，果然發現偷兒身影，依據監視器內所拍到轎車車牌，循線通知邱男到案說明。

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警方在邱男的轎車裡找到做案用的月牙剪，但邱男在應訊時堅決否認，邱男向警稱，自己當時是幫老婆買在廣福路上有名的路邊攤燒烤，從頭到尾沒有進過廟門，月牙剪則是他平時任職空調技師所使用的工具。

警方調查，邱男犯案時間在凌晨3時許，當時燒烤攤早就已經收攤，加上監視器確實拍到邱男翻找油香箱，加上作為代步工具的車牌也都符合，因此對邱男說法不予取信。訊後，警方依竊盜罪嫌，將邱男移送法辦。

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