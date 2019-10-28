為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

寶雅辦抽獎送香奈兒 被控侵害商標權判免賠

圖截取自POYA寶雅臉書專頁。

圖截取自POYA寶雅臉書專頁。

2019-10-28 12:29:17

〔記者張文川／台北報導〕知名百貨「寶雅生活館（POYA）」，4年前舉辦「30周年慶、抽經典香奈兒」活動，法商香奈兒公司（CHANEL）認為寶雅未經其授權就濫用其商標，侵害其商標權，且違反公平交易法，提告求償300萬元並登報道歉；智慧財產法院一、二審都認為，寶雅只是告知消費者禮物是什麼，並未當做商標使用，判寶雅免賠，最高法院今駁回上訴，香奈兒敗訴定獻。

香奈兒指控，寶雅2015年9月3日至10月6日，舉辦30周年慶抽獎活動，未經香奈兒同意且取得合法授權，即在廣告型錄、公司官網、臉書粉絲團，以及懸掛在全國各分店的廣告看版、旗幟等，大量使用香奈兒的商標、圖樣、產品照片，篇幅之大逾越所謂「獎品」的配角地位，刻意攀附香奈兒的品牌知名度，侵害其商標權和商譽，且妨礙交易秩序，請求寶雅賠償300萬元並登報道歉。

寶雅反駁指出，在抽獎活動中使用香奈兒的圖片，只是要讓消費者知道有機會抽到正版商品，用以表彰活動的時尚特性，並非要將使用香奈兒牟利，且寶雅並未在文宣上提及由香奈兒贊助、提供、聯合舉辦等字眼，並未攀附香奈兒的商譽，也未侵害其商標權。

智慧財產法院一、二審調查，寶雅為了舉辦這場抽獎活動，至新光三越香奈兒專櫃，購買共值59萬餘元的皮包、項鍊、手鍊等14項商品，當做抽獎獎品，廣告看版中使用香奈兒照片，是為了突顯活動的特性，廣告中「促銷的商品」並未標示為香奈兒，消費者可在廣告中清楚辨識商品和獎品的差異，不構成搭便車、攀附香奈兒商標、商譽的情況，因此判香奈兒敗訴。香奈兒上訴三審，最高法院今駁回上訴，全案確定。

圖截取自POYA寶雅臉書專頁。

圖截取自POYA寶雅臉書專頁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
林依晨期待「新的好消息」 打破生活慣性

林依晨期待「新的好消息」 打破生活慣性
（影音）香奈兒時裝大秀出現不速之客 硬闖天橋遭起底是慣犯

（影音）香奈兒時裝大秀出現不速之客 硬闖天橋遭起底是慣犯
統一精選四檔基金 退休投資好標的

統一精選四檔基金 退休投資好標的
【消費新聞】 香奈兒極致保養主張 臉部清潔奢華享受

【消費新聞】 香奈兒極致保養主張 臉部清潔奢華享受
〈財經週報-台股避風港〉基本面支撐 強勢填息績優股受追捧

〈財經週報-台股避風港〉基本面支撐 強勢填息績優股受追捧
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉
【消費新聞】香奈兒超炫耀柔霧水唇露 Q彈水潤

【消費新聞】香奈兒超炫耀柔霧水唇露 Q彈水潤
【消費新聞】香奈兒俄羅斯戀情 神祕華麗─全新頂級珠寶 俄國皇室農家麥穗融入作品 瑰麗奢華精湛工藝

【消費新聞】香奈兒俄羅斯戀情 神祕華麗─全新頂級珠寶 俄國皇室農家麥穗融入作品 瑰麗奢…

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播