寶雅辦抽獎送香奈兒 被控侵害商標權判免賠

圖截取自POYA寶雅臉書專頁。

2019-10-28 12:29:17

〔記者張文川／台北報導〕知名百貨「寶雅生活館（POYA）」，4年前舉辦「30周年慶、抽經典香奈兒」活動，法商香奈兒公司（CHANEL）認為寶雅未經其授權就濫用其商標，侵害其商標權，且違反公平交易法，提告求償300萬元並登報道歉；智慧財產法院一、二審都認為，寶雅只是告知消費者禮物是什麼，並未當做商標使用，判寶雅免賠，最高法院今駁回上訴，香奈兒敗訴定獻。

香奈兒指控，寶雅2015年9月3日至10月6日，舉辦30周年慶抽獎活動，未經香奈兒同意且取得合法授權，即在廣告型錄、公司官網、臉書粉絲團，以及懸掛在全國各分店的廣告看版、旗幟等，大量使用香奈兒的商標、圖樣、產品照片，篇幅之大逾越所謂「獎品」的配角地位，刻意攀附香奈兒的品牌知名度，侵害其商標權和商譽，且妨礙交易秩序，請求寶雅賠償300萬元並登報道歉。

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寶雅反駁指出，在抽獎活動中使用香奈兒的圖片，只是要讓消費者知道有機會抽到正版商品，用以表彰活動的時尚特性，並非要將使用香奈兒牟利，且寶雅並未在文宣上提及由香奈兒贊助、提供、聯合舉辦等字眼，並未攀附香奈兒的商譽，也未侵害其商標權。

智慧財產法院一、二審調查，寶雅為了舉辦這場抽獎活動，至新光三越香奈兒專櫃，購買共值59萬餘元的皮包、項鍊、手鍊等14項商品，當做抽獎獎品，廣告看版中使用香奈兒照片，是為了突顯活動的特性，廣告中「促銷的商品」並未標示為香奈兒，消費者可在廣告中清楚辨識商品和獎品的差異，不構成搭便車、攀附香奈兒商標、商譽的情況，因此判香奈兒敗訴。香奈兒上訴三審，最高法院今駁回上訴，全案確定。

圖截取自POYA寶雅臉書專頁。

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