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憂鬱婦帶遲緩兒尋短自己卻獲救 法官認人間悲劇僅判3年10月

離婚憂鬱婦人帶小女兒共赴黃泉，婦人獲救，小女兒卻不治，高雄地院審理時，家人都幫婦人求情，法官認為本案是人間悲劇，雖依涉犯成年人故意對兒童犯殺人罪將她論罪，但僅判她3年10月。可上訴。（示意圖）

離婚憂鬱婦人帶小女兒共赴黃泉，婦人獲救，小女兒卻不治，高雄地院審理時，家人都幫婦人求情，法官認為本案是人間悲劇，雖依涉犯成年人故意對兒童犯殺人罪將她論罪，但僅判她3年10月。可上訴。（示意圖）

2019-10-28 11:00:07

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名離婚婦人，因前夫吸毒，頻繁出入監獄，她要照顧2名還在讀國小的女兒，而小女兒又發展遲緩，她不堪長期壓力，罹患重度憂鬱症，前年12月萌生燒炭輕生念頭，但又怕小女兒無人照顧，決定共赴黃泉，未料，被阿公阿嬤發現，婦人獲救，小女兒卻不治，高雄地院審理時，家人都幫婦人求情，法官認為本案是人間悲劇，雖依涉犯成年人故意對兒童犯殺人罪將她論罪，但僅判她3年10月。可上訴。

判決指出，罹有重度憂鬱症的被告女子，與老公離婚後，雖仍共同居住，但前夫因毒品案經常出入監獄，她獨力扛下家庭重擔，照顧扶養分別為小學六年級及四年級的2名女兒，前年12月間搬回娘家居住後，因長期失眠、懷疑家中電話被竊聽、有人要害她，萌生輕生念頭。

但她又怕自己走後，發展遲緩的小女兒無人照顧，於是趁深夜小女兒睡著後，將房門緊閉、燒炭，一起共赴黃泉。翌日被阿公阿嬤發現，將一氧化碳中毒昏迷的母女送醫，婦人獲救，但其女兒一氧化碳中毒不治。燒炭造成小女兒死亡的婦人因此遭檢方依成年人殺害兒童罪嫌起訴。

不過，法院審理時，婦人坦承犯行，深具悔意，前夫等家人也都幫他求情，表示願意原諒她，希望法官從輕發落。

合議庭衡及被告帶小女兒共赴黃泉，其出發點並非仇怨，認為本案是人間悲劇。考量被告因患有重度憂鬱症，情緒低落，一時失慮，致有此犯行等情狀，僅判她有期徒刑3年10月。可上訴。

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