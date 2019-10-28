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被控重摔幼貓爆頭 知名店家道歉：反射動作

台東知名麵店昨晚發生幼貓重摔爆頭致死事件。圖片右邊這隻小黑貓正在低頭吃東西，有民眾見可愛，拍下照片後離開，沒想到3分鐘後就慘死，這餐成了才活2週的幼貓最後一餐。（網友提供）

台東知名麵店昨晚發生幼貓重摔爆頭致死事件。圖片右邊這隻小黑貓正在低頭吃東西，有民眾見可愛，拍下照片後離開，沒想到3分鐘後就慘死，這餐成了才活2週的幼貓最後一餐。（網友提供）

2019-10-28 07:21:16

［記者黃明堂／台東報導］昨天晚間台東市某知名麵店傳出幼貓被老闆重摔爆頭致死事件，有目擊者指老闆蓄意抓貓摔死，引起公憤、發起抵制；店家原否認摔貓，今天凌晨在臉書po文指老闆被小貓咬手指，才有反射動作，並非摔貓。

此文是由老闆的兒子po文，並貼出就醫診斷書，及受傷手指照片。文中先對愛貓愛狗人士道歉，再澄清並不是網路說的抓貓摔死，而是當下貓先咬了當事人的反射動作..，當事人並非故意。

文中表示「但我們錯就是錯～我們絕不逃避任何責任⋯⋯而此事件也交由檢警單位調查了⋯⋯事情過後我們願意接受大家檢視及虛心受教。我們將每月提供物資給動保團體，請各位愛貓愛狗人士再給我們機會」。

此道歉文不被多數網友認同，有人說「誰給幼貓機會」，也有人要求交出貓屍，也有人說除非有人做出不恰當動作，否則貓不會咬人；不過，也有人相信小老闆是真心想彌補老老闆所犯下的錯誤，與其這樣譴責，讓他們實質上為流浪動物付出幫助也更有意義。

此事發生在昨晚6點49分，台東縣想望家園愛護動物協會理事長趙韋童說，有隻母貓在麵店屋頂產下3隻小貓，老闆疑似嫌吵，昨天晚間抓起其中一隻黑色小貓，重重的的往地下摔，小貓爆頭慘叫，抽搐死亡。被民眾發現後，老闆馬上把小貓裝進塑膠袋內，騎機車載走後，很快回到店裡，貓應該已被丟棄。

麵店鄰居趙姓男子表示，流浪母貓約在2週前生了3隻小貓，他親眼看到麵店老闆抓起一隻小黑貓，兇狠的怒摔在地板上，血就從小貓的耳朵、鼻孔及嘴巴流出。

這隻黑貓在死前幾分鐘，剛好被一位民眾手機拍到覓食畫面，她是看到2隻小貓很可愛，遠遠的拍照後離開，沒想到幾分鐘後，其中一隻黑貓就慘死了。

幼貓爆頭慘死，店家在凌晨在臉書po道歉文，並po老闆手指被貓咬及診斷書，指是因被貓咬的反射動作。（取自臉書）

幼貓爆頭慘死，店家在凌晨在臉書po道歉文，並po老闆手指被貓咬及診斷書，指是因被貓咬的反射動作。（取自臉書）

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