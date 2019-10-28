戴好安全帽發動引擎 還狡辯「他沒騎啦」法官也打臉

警方酒測勤務設路檢點。（資料照）

2019-10-28 06:04:16

〔記者楊政郡／台中報導〕黃男今年2月在彰化縣北斗鎮被開一張「拒絕酒測」罰款9萬元、吊銷駕駛執照，3年內不得考領駕駛執照，並應參加道安講習，黃男坦承喝酒但辯稱只發動沒騎車，發動是為了開大燈幫朋友的腳踏車照明，彰化地院判黃男敗訴，他不服上訴台中高等行政法院還是敗訴，法官說他安全帽戴好、引擎啟動、雙方放把手及油門，且已有前進看到警察才後退，隨時可進入馬路行駛造成危險，所辯不足採，全案定讞。

台中高等行政法院判決書指出，黃男今年2月28日凌晨4時許，在彰化縣北斗鎮中華路與光復路口，被警察攔查而拒絕酒測被開單。他提起行政訴訟辯稱「他沒騎」、「是為了幫朋友照亮腳踏車大鎖而發動引擎」，彰化地院判決黃男敗訴，他不服繼續上訴。

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黃男辯稱在舉發地點，警方未依法定程序及許可架設酒精檢測站，且他提出異議也沒有當場給予適當回應，就要對他無端酒測，顯已違反法令程序，自屬違法行政處分。也就是值勤員警並未於路口先行設置酒測檢查站，當時他與友人聚餐有喝酒，但因友人腳踏車要解鎖，天色昏暗能見度差，他想到以機車大燈來照明，但機車必須發動引擎才能開大燈，且轉動車頭照明，他並「沒有騎啦」。

合議庭法官觀察警車的行車紀錄器，發現黃男在上述時、地，機車已有向前行駛，應是立即見警車過來，隨即又退停在路旁，員警示意他停車受檢，當時機車引擎發動、黃男雙手緊握油門及把手、頭戴安全帽但渾身酒氣，黃自承剛飲酒完畢，他處於隨時可加油門上路的狀態，對其他用路人而言，已隨時具有相當危險性，警方要求對他酒測遭拒。

法官說，如果僅是需照明、不騎車何必戴安全帽。警員固然不能毫無理由對駕駛人實施酒測，但只要有事實足認駕駛人有酒後駕車可能性，就可以要求酒測。縱使駕駛沒有明顯違規行為，警員聞到明顯酒味，客觀、合理判斷可能發生危害者，就可攔檢稽查。

且所謂「攔停」，並非一定要有攔檢站，且並非駕駛人一定在行進中，始得對其進行酒測。否則酒駕者見有員警在前有攔檢站，只要下車、離開車輛或靜止不動，主張沒開動，就可規避酒測，被告所持理由是對法律一知半解的狡辯，所請無理應予駁回。

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