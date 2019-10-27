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車內飄K味攔檢不停 結果車撞牆、人也被逮
2019-10-27 21:50:55
〔記者王冠仁／台北報導〕24歲石姓男子今天開車載26歲曾姓友人外出，但路上遇上巡邏警方，員警發現車內飄出濃濃K他命味道，研判車內有毒品欲攔查之際，石竟然加速逃逸。不過，石最後開車失控自撞，警方隨後趕到在車內查獲毒品與開山刀，石與曾也先後被逮。
警方指出，石姓男子今天下午4點多，開車行經台北市中正路與福港街時，士林分局巡邏員警經過車外，發現車內飄出K他命的味道；員警上前要求駕駛停車受檢，駕駛起先假意配合，隨後竟加速逃逸。
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員警立刻呼叫支援並發動攔截圍捕，轎車最後失控撞入中正高中操場圍牆內，警方也隨後趕到控制現場，逮捕駕車的石姓男子與乘客曾男。警方隨後在車內查獲開山刀一把與微量的一小包K他命，警方最後將兩人依違反毒品罪嫌與違反社會秩序維護法偵辦。
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