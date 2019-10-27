嘉市首度參加「車禍救援挑戰賽」 拿下雙項獎

嘉市消防局特搜隊與義勇特搜隊在「車禍救援挑戰賽」表現優異獲獎。（嘉市消防局提供）

2019-10-27 22:56:47

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今年內政部消防署「車禍救援挑戰賽」在屏東縣長治鄉訓練基地舉行，共有21支來自全國及國外救援隊伍競技，嘉義市消防局特種搜救隊（東區分隊）與義勇特種搜救隊首度參賽，分別勇奪「最佳表現獎」與「優勝隊伍」獎項。

參賽隊員說，每個人都全心投入，當成真的在車禍現場救人。（嘉市消防局提供）

比賽由消防署與屏東縣消防局合作舉辦，一連舉行兩天，今天落幕，參賽隊伍包括16支來自全台各消防機關隊伍、4支義消隊伍及1支韓國消防單位（首爾市政府消防及災難本部）。

請繼續往下閱讀...

嘉市消防局首度參加「車禍救援挑戰賽」 拿下雙項獎。（嘉市消防局提供）

據統計，國內每天發生800多件的車禍意外，每年平均因車禍意外造成約40萬人傷亡，救災人員平時若沒有充足訓練及精良的裝備，在搶救過程除了無法將傷者安全脫困外，更可能造成救災人員本身或傷者的2次傷害。

每支隊伍均有不同場景情境進行搶救，比賽過程中要遵守車禍救援5大步驟，並以指揮與團隊、安全、脫困技術、傷患到院前救護、器材運用等5項指標來評分；嘉市消防局特搜隊成員說，每個人都全心投入，當成真的在車禍現場救人。

嘉市消防局長蘇耀星說，這次是嘉市消防局首度派員參加比賽，藉由比賽過程與各消防團體進行技術交流，對提升嘉市車禍救援能量非常有幫助，參賽的兩支隊伍雙雙獲得好成績，展現平時精實訓練成果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法