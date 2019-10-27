小小波麗士萬聖節前登場 警方變鬼與民眾反詐騙

小朋友騎著小型警車到巡邏箱前掃描QR code。（記者王冠仁翻攝）

2019-10-27 19:53:36

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局看準一年一度萬聖節將至，在今天舉辦的「臺北智慧城市成果Showtime-智慧城市搞什麼鬼!?」活動當中，特地推出「Smart Policing-小小波麗士體驗營」活動，以寓教於樂、結合萬聖節慶典的方式，向民眾宣傳犯罪預防的知識，不僅創意十足，也讓大朋友與小朋友留下深刻印象。

台北市政府資訊局為增進市民深入瞭解，台北智慧城市發展現況及未來規劃，在今天早上11點到下午5點，於市政府東門廣場腹地，結合萬聖節活動慶典，以園遊會形式，舉辦「台北智慧城市成果Showtime-智慧城市搞什麼鬼!?」活動。

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台北市警局順勢推出「Smart Policing-小小波麗士體驗營」攤位，以萬聖節搭配哈利波特的概念，設計「舉家外出」及「金融機構ATM」巡邏箱，讓現場小朋友騎乘小型電動玩具警車，穿戴M-Police警用行動載具，掃瞄巡邏箱QR Code，以實際行動深化犯罪預防概念。

警方還在現場舉辦「睜大眼睛抓詐欺鬼（車手）挑戰賽」，員警讓詐欺車手特徵擬鬼化（諸如：卡多多鬼、領好領滿鬼、變裝鬼等），從簡單的遊戲互動中，讓市民深入瞭解當前詐欺車手特徵、態樣，建立防範詐騙觀念，及向警方踴躍舉報車手線索，一同防止詐騙情事。

警方化身「詐騙鬼」與民眾互動。（記者王冠仁翻攝）

警方到場宣傳反詐騙。（記者王冠仁翻攝）

警方推出萬聖節版的巡邏箱。（記者王冠仁翻攝）

警方推出萬聖節版的巡邏箱。（記者王冠仁翻攝）

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