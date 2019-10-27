我要乎你死！姪子恐嚇叔叔選里長 當選無效

員林市南東里長黃家富（右一背對者）手指堂叔黃俊黨（藍背心者）嗆聲：「我要乎你死」「我要給你弄死」等詞恫嚇。（資料照，翻攝畫面）

2019-10-27 19:45:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市南東里長黃家富，於去年競選里長時，向唯一對手也有叔姪關係的黃俊黨出言恐嚇「身體固好勇」、「我要乎你死」等語，讓堂叔嚇得不敢出門拜票，因此落選。彰化地檢署認為，黃家富脅迫妨礙候選人競選行為，已違反公職人員選罷法第120條，向彰化地院提當選無效之訴，彰化地院認為黃家富以言詞恫嚇方法，非法當選，予以准許。

判決書指出，去年九合一大選，黃家富（60歲）競選連任南東里里長，面對堂叔黃俊黨（80歲）參選競爭時有所不滿，於選前5天，11月19日至堂叔家對黃俊黨出言，乎你做好不好」、「你身體要固 好勇（台語）」，並手指黃俊黨嗆「頭前水溝沒蓋蓋子，你去死」，最後還咆哮「我要給你弄死」、「我要乎你死」等語，致使黃俊黨不敢從事競選活動，最後僅得308票，輸給黃家富807票落選，黃俊黨不甘暴力威脅，對黃家富提出恐嚇與違反選罷法罪嫌等告訴。

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黃家富辯稱，因黃俊黨對外造謠他曾去黃俊黨生母過世時靈堂掀桌，企圖使他不當選，他當天是去找他理論，但相談未歡，而起爭執出言不遜，是情緒反應，並不是妨害競選，且理論後下午，黃俊黨仍出門掃街拜票，可見並未妨害競選。

經彰化地檢署調查，認為黃家富違反公職人員選罷法第98條規定，依同法第120條規定，向彰化地院提出當選無效之訴。對此彰化地院認為黃家富違反選罷法第98條強制罪，處以徒刑4月，今年8月，黃家富付給堂叔黃俊黨40萬元和解。

法官審酌，黃家富侵門踏戶並口出惡言，認為可能因選舉衍生糾紛而情緒失控，將來可能對黃俊黨有採取損害其身體生命安全之激烈舉措之虞，且黃俊黨當天提早拜票結束，就拉下競選總部鐵門，不敢再出門拜票，確實已使黃俊黨心生畏懼，競選活動已受限制，經原告請求當選無效有理，予以准許。

對此黃家富說，從小跟堂叔感情還不錯，後來擔任里長時，疑似因政黨因素引起堂叔不悅，但認為服務不分黨派，不予計較，4年多前，堂叔母親辭世，他致贈花圈遭拒收，隔日在某代表陪同下前往靈堂捻香有問堂叔「為何拒收？」怎料4年後選舉，卻傳成「他去翻桌」，真的很冤枉！他坦言有講去死這些話，但是氣話不是恐嚇，對於判決認為不公平，一定會再上訴。

收到勝訴，黃俊黨家屬代為表示，尊重檢方調查與司法判決；地方人士表示，黃家富競選連任里長第4屆，叔姪間在選前就鬧不和，不相往來多年，又疑似因堂叔母親過世，黃家富跑去靈堂鬧事，嫌隙因此加劇，迫使黃俊黨出來爭輸贏，這場「里長伯」之爭，黃家富雖然大勝堂叔，但從互挺的親人變仇人，令地方聞之不免唏噓。

黃家富（右1）登門對堂叔（藍背心者）嗆聲，一旁友人見狀趕緊拉他出門，以免發生衝突。（資料照，翻攝畫面）

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