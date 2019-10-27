塞車卡平交道13秒挨罰4.5萬吊照 法官挺駕駛撤罰

桃園市國際路一段的平交道車流量大，經常有駕駛錯估路況卡在平交道。（記者黃捷擷自google地圖）

2019-10-27 14:09:18

〔記者黃捷／台北報導〕張姓男子駕駛小轎車行經平交道時，因前方塞車一度卡在平交道上13秒，竟遭「在鐵路平交道臨時停車」挨罰4萬5000元，還被吊扣駕照12月。張男不服提起行政訴訟，台北地院認為他並非故意或不小心違規，遂判決撤罰。

依照「道路交通管理處罰條例」第54條，汽車駕駛人不依號誌硬闖平交道，或在平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，可處1萬5000元至9萬元罰鍰，並吊扣駕照1年，因而肇事者則吊銷駕照。

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判決指出，張男去年7月2日下午駕車行經桃園市桃園區國際路一段的平交道，因前方車輛因塞車停止，張男無法前進，車尾卡在平交道上13秒鐘，沒想到事後竟收到一張4萬5000元、吊扣駕照1年及施以道路交通安全講習的罰單，張男多次訴願未果，遂提起行政訴訟。

張男主張，當天通過平交道時，因有其他車輛突然插隊，前方路口又轉為紅燈，他才無法及時駛離平交道，他並無上下人客或裝卸物品行為，不符「臨時停車」定義，且他根本無法預見會塞車，並只短暫停留13秒，不足以造成危險，請求撤罰。

北市交裁所則抗辯，張男未視路況是否能讓他通過平交道，卻仍前行導致違規臨停在平交道範違內，原處分並無違法。

北院審理時，舉發員警曾到庭作證，表示該平交道車流量大，經常有駕駛人未算好足夠距離，導致卡在鐵軌上；而法官勘驗現場照片，發現平交道附近也未設置前方路口的同步預告號誌，認為一般人都無法正確估算前方路況，進而決定要停等還是通過。

此外，根據張男的行車紀錄器畫面，他當下確實被其他車輛插隊，然後就卡住不能前進，法官認定他主觀上無違反行政法上義務之故意或過失，遂判撤銷原處分，訴訟相關費用共930元應由敗訴的北市交裁所負擔。

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