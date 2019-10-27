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警重聽盤查與民爆發口角 擅傳執勤影像遭外流面臨懲處
2019-10-27 13:03:47
〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山警分局王姓巡佐日前盤查一名違規機車男，因講話音量太大聲，遭男子誤以為員警在挑釁，雙方因此爆發口角衝突，事後王員擅自將密錄器影像上傳至派出所公務群組報告執勤過程，遭轉傳外流，導致多數網友以為衝突事件係警方執法過程態度不佳，岡山警分局將依相關規定議處王員。
岡山警分局今天上午召開記者會說明案情經過，副分局長李正國表示，王姓巡佐從警20多年，因耳朵有輕微重聽，平常值勤講話就是比較大聲，但此案講話大聲沒有瑕疵。
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9月22日晚上6點21分，王員在岡山區公園西路三段便利超商前，發現林男騎機車疑似有交通違規且形跡可疑，於是攔下盤查，林男未帶任何證件，王員講話大聲，以致男子誤以為員警挑釁，因此查證身份過程中與王員不時爆發口角衝突，但未有侮辱或辱罵字眼。
林男雖有提供身份證字號供警方查證，但警用M-police所查資料有限，且影像較模糊，王員因此將林男帶回派出所進一步查證，林男也配合前往派出所，當場未提出異議，待警方查證清楚，即讓林男離開。
李正國說，事後王員因貪圖一時方便，擅自將執勤的攝錄影音資料上傳公務群組，以致遭轉傳外流，顯有不當，將依相關規定議處，並將加強王員的執勤態度。