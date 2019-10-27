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駕駛稱因病尿急闖紅燈求撤罰 法官駁回：可在車上解決

苗栗地方法院認為，連男情形尚未達到法文規定之「緊急危難」，駁回連男之訴。（記者彭健禮攝）

苗栗地方法院認為，連男情形尚未達到法文規定之「緊急危難」，駁回連男之訴。（記者彭健禮攝）

2019-10-27 12:56:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕患有糖尿病的連姓男子，開車尿急而紅燈左轉，被警方取締，吃上4000元紅單；連男不服，主張他是因疾病迫不得已，提訟訴請撤銷罰單。苗栗地方法院認為，連男情形尚未達到法文規定之「緊急危難」，在車上急需小便，可停車於車上採取應急作法解決，若無法尋找廁所而致於車內小便，僅造成一時不便利性或車內難聞味道情形，駁回連男之訴。

連男於去年10月19日午間，開車行經苗栗縣竹南鎮光復路與華東街口，因違規紅燈左轉，被巡邏員警發現，攔下開單，被新竹監理所裁罰4000元，並記違規點數3 點；連男不服，於收到罰單後，檢具醫院開立的疾病證明，提起行政訴訟。

連男主張，他因患有第二型糖展病有多尿症狀，當天他開車行經竹南，初有尿意時，將車停靠在附近的全聯福利中心借廁所，但因該家全聯並無提供公用廁所，只好再次上車趕快前往鄰近的便利商店使用廁所。

連男稱。但當他行駛到光華路及光復路交岔口時，遭遇紅燈，先行停等紅燈，當下尿意十分急迫，已到無法忍受，只好闖紅燈。他坦承有違規，但主張是受生理及病理的逼迫因素違規，非故意之行為。

法官指出，行政罰法第13條規定「因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為，不予處罰。但避難行為過當者，得減輕或免除其處罰。」而所謂緊急危難情狀，必須有緊急危難的存在，始足當之。

但法官認為，連男當時情形，明顯尚未達到危及生命、身體之緊急程度；在車上急需小便，可停車而於車上採取應急作法解決，若無法尋找廁所而致於車內小便，僅造成一時不便利性或車內難聞味道情形，難認符合緊急避難之情狀，且相較於闖紅燈可能影響路口用路人的安全而言，難認有不得不選擇犧牲某利益以保護特定法益之必要。

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