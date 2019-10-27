南迴公路將採區間測速惹議？交通隊：新路段沒有

南迴公路安朔到草埔的新闢路段預計在12月20日通車。（記者黃明堂攝）

2019-10-27 12:31:51

［記者黃明堂／台東報導］台東縣議會日前安排縣議員勘查南迴公路安朔到草埔隧道路段新建工程，隨後傳出該路段將採用「區間速率」科技執法，網民一片罵聲。縣警局交通隊表示，區間速率是要在舊台九線實施，非新路段。

南迴公路改善工程最受大家期待的就是台東縣達仁鄉安朔到屏東獅子鄉草埔之間的新闢路段，取代現有公路；新路段全長11公里，隧道部分4.6公里，總里程將從現行路段的15.7公里縮短為11公里，拉直且行車時間減少，避開坡度最大、彎道最多的路段。

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本月23日縣議會安排縣議員勘查新路段，有隨行者在臉書po文指新路段將實施區間速率，引發熱烈回應，罵聲連連，指好不容易有新的路，卻叫人龜速行駛，不如不要。

縣警局交通隊長張國棟表示，網路上很多是假的！根本沒有規劃在新路段實施區間速率，至於速限多少？由公路單位規劃。目前只規劃在森永到壽卡間的舊台九線實施區間速率，相關設施施作中，預計明年實施。

交通隊表示，新台9線安朔至草埔段通車後，大部分車流將行駛新台9線，舊台9線達仁至壽卡段車流將大幅減少，預判用路人行車速度可能會增加，相對也增加發生交通事故之機率。縣警察局爰先期規劃設置區間速率進行速度管理之科技執法，設置偵測點以偵測進離台東方向車速，期望未來可以逐年降低20%交通事故。

縣議員黃治維說，當天簡報時沒有提到要實施區間速率，但私下聊天時，公路單位官員有提及原本要在新路段實施，但因傳出民意反彈而作罷。

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