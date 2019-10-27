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被「臉友」瘋狂追求 單身婦竟成詐騙集團幫兇

行員發現張女的帳戶有多筆在境外的提領紀錄。（記者王冠仁翻攝）

行員發現張女的帳戶有多筆在境外的提領紀錄。（記者王冠仁翻攝）

2019-10-27 12:20:06

〔記者王冠仁／台北報導〕未婚的64歲張姓婦人日前在網路上，透過臉書認識一名長相帥氣的男子，對方每天對張噓寒問暖展開瘋狂追求。張自以為遇上白馬王子，沒發現落入詐騙集團的愛情陷阱，甚是還依對方所言，把自己的存摺與提款卡供對方使用。警方雖然同情張，但仍將她依詐欺罪送辦，同時追查幕後詐騙集團。

警方調查，張姓婦人單身多年，儘管年已6旬但仍對愛情懷抱憧憬。今年9月，有一名長相俊俏的男子加她臉書好友，不久後該名男子就對張展開瘋狂追求，不僅每天噓寒問暖，更以甜言蜜語取得張信任。

該名男子不久後告訴張，聲稱他家人在國外，無法提領帳戶內現金，想請張女幫忙「領款」。張女不察，跑到台灣銀行松江分行提領，但行員發現她帳戶內都是國外提領的紀錄，研判有詐，懷疑張可能被詐騙集團利用前來提領現金，隨即通報警方。

轄區中山分局長安東路派出所警方趕到現場，透過張女得知原委後，雖然同情張，但她行徑涉嫌觸犯詐欺罪，因此警方仍將她依詐欺罪嫌送辦交由檢方釐清，同時警方也將追查幕後詐騙集團。

警方呼籲，民眾切記勿因求職、檢警機關辦案需要或朋友請託等方式，而將自身之存摺、金融卡及密碼提供他人使用，另勿依詐騙集團指示更改提款密碼及開通境外提領權限，以防自己成為詐騙集團幫兇，得不償失。

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