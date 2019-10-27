為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

逆境求生！19歲新住民少女獲徐國勇力讚

鄭翠玄照顧臥病在床的母親。（記者王冠仁翻攝）

鄭翠玄照顧臥病在床的母親。（記者王冠仁翻攝）

2019-10-27 11:58:17

〔記者王冠仁／台北報導〕內政部移民署今天舉辦北區新住民座談會，內政部長徐國勇與移民署長邱豐光親自到場，與3百多位新住民面對面溝通。今天也參加座談會、來自越南的19歲鄭翠玄，在越南期間生活困苦，來台灣後又先後遇上逆境，但她憑藉著宛如日劇「阿信」中的堅韌毅力，儼然與台灣人胼手胝足認真打拼的精神相同。

移民署指出，鄭翠玄剛出生時，親生父親便因病過世，她跟著母親生活，但生活十分困苦；2年前她跟著改嫁來台灣的媽媽一同來到台，並由台灣新父親收養，江姓是由原本的阮姓改為鄭。

鄭翠玄一度以為來台灣可以展開新生活，但好景不常，來臺不久後，母親與繼父卻相繼生病，導致家庭再次陷入困境。還在就讀蘇澳海事職業學校三年級的她，便一肩扛起家中經濟重擔，除了在蘇澳菜市場賣菜打工貼補家用，賺取一家生活費，還要姊代母職，照顧年幼的妹妹。

移民署說，鄭翠玄2年前剛來台灣時語言不通、只能比手畫腳上學，但去年她居然能趕上課業，還參加會計三級檢定、拿到宜蘭縣第一名。鄭翠玄說，她未來想擔任人權律師，為新住民及新二代爭取福利及權利。

徐國勇說，政府為了照顧與栽培新住民及其子女，讓他們成為台灣新國力，目前已大力推動許多新措施，例如修法放寬陸配親屬來台短期探親資格、偏鄉行動列車服務、一站式服務、免費上網學電腦及新住民二代海外培力計畫等，都是希望幫助新住民家庭更快融入台灣社會。

此次座談會有來自台北、新北、基隆、桃園、宜蘭等縣市新住民朋友共3百餘人參加，希望藉由這場與新住民的對話，聽取大家的建言，做為各部會制定更符合新住民法律及照顧的參考，也希望新住民這股新力量，成為帶動社會進步及接軌國際的新國力。

鄭翠玄在蘇澳菜市場賣菜貼補家用。（記者王冠仁翻攝）

鄭翠玄在蘇澳菜市場賣菜貼補家用。（記者王冠仁翻攝）

鄭翠玄教導年幼學童功課。（記者王冠仁翻攝）

鄭翠玄教導年幼學童功課。（記者王冠仁翻攝）

鄭翠玄還抽空當義工。（記者王冠仁翻攝）

鄭翠玄還抽空當義工。（記者王冠仁翻攝）

移民署今天舉辦新住民座談會。（記者王冠仁翻攝）

移民署今天舉辦新住民座談會。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陳同佳案》徐國勇：「魔鬼說」不是指律師、是藏在此案中的細節

陳同佳案》徐國勇：「魔鬼說」不是指律師、是藏在此案中的細節
內政部開放山林：這次一定讓你「乒乒乓乓」 網友嗨翻推爆

內政部開放山林：這次一定讓你「乒乒乓乓」 網友嗨翻推爆
蛇頸龍現身 臺北文創讓創意活起來

蛇頸龍現身 臺北文創讓創意活起來
徐國勇嗆記者挨轟 蘇揆：道歉倒不必 有因有果

徐國勇嗆記者挨轟 蘇揆：道歉倒不必 有因有果
與記者口角「耍官威」？ 徐國勇：把評論帶入訪問違反專業

與記者口角「耍官威」？ 徐國勇：把評論帶入訪問違反專業
天才少女韓德森 連4年至少2勝

天才少女韓德森 連4年至少2勝

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播