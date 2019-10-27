逆境求生！19歲新住民少女獲徐國勇力讚

鄭翠玄照顧臥病在床的母親。（記者王冠仁翻攝）

2019-10-27 11:58:17

〔記者王冠仁／台北報導〕內政部移民署今天舉辦北區新住民座談會，內政部長徐國勇與移民署長邱豐光親自到場，與3百多位新住民面對面溝通。今天也參加座談會、來自越南的19歲鄭翠玄，在越南期間生活困苦，來台灣後又先後遇上逆境，但她憑藉著宛如日劇「阿信」中的堅韌毅力，儼然與台灣人胼手胝足認真打拼的精神相同。

移民署指出，鄭翠玄剛出生時，親生父親便因病過世，她跟著母親生活，但生活十分困苦；2年前她跟著改嫁來台灣的媽媽一同來到台，並由台灣新父親收養，江姓是由原本的阮姓改為鄭。

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鄭翠玄一度以為來台灣可以展開新生活，但好景不常，來臺不久後，母親與繼父卻相繼生病，導致家庭再次陷入困境。還在就讀蘇澳海事職業學校三年級的她，便一肩扛起家中經濟重擔，除了在蘇澳菜市場賣菜打工貼補家用，賺取一家生活費，還要姊代母職，照顧年幼的妹妹。

移民署說，鄭翠玄2年前剛來台灣時語言不通、只能比手畫腳上學，但去年她居然能趕上課業，還參加會計三級檢定、拿到宜蘭縣第一名。鄭翠玄說，她未來想擔任人權律師，為新住民及新二代爭取福利及權利。

徐國勇說，政府為了照顧與栽培新住民及其子女，讓他們成為台灣新國力，目前已大力推動許多新措施，例如修法放寬陸配親屬來台短期探親資格、偏鄉行動列車服務、一站式服務、免費上網學電腦及新住民二代海外培力計畫等，都是希望幫助新住民家庭更快融入台灣社會。

此次座談會有來自台北、新北、基隆、桃園、宜蘭等縣市新住民朋友共3百餘人參加，希望藉由這場與新住民的對話，聽取大家的建言，做為各部會制定更符合新住民法律及照顧的參考，也希望新住民這股新力量，成為帶動社會進步及接軌國際的新國力。

鄭翠玄在蘇澳菜市場賣菜貼補家用。（記者王冠仁翻攝）

鄭翠玄教導年幼學童功課。（記者王冠仁翻攝）

鄭翠玄還抽空當義工。（記者王冠仁翻攝）

移民署今天舉辦新住民座談會。（記者王冠仁翻攝）

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