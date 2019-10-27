轎車攔腰撞上客運 女駕駛一度受困車內

駕駛的母親前往現場詢問女兒傷勢（記者吳昇儒攝）

2019-10-27 11:09:40

〔記者吳昇儒／基隆報導〕一輛開往基隆市區的國光號客運今日上午10時許，下中山高速公路基隆端匝道，行經忠四、孝二路口時，突然被白色小轎車從左側衝出。客運駕駛為了閃避向右側靠，不慎撞上一旁的水泥橋墩，轎車直接撞上國光號車腹反彈，車頭逆向全毀，車內女駕駛卡在駕駛座內。所幸消防隊員迅速趕抵，將人救出。詳細肇事原因，待警方進一步釐清。

轎車撞到車頭全毀（記者吳昇儒攝）

消防隊員趕抵現場後，發現女駕駛受傷卡在氣囊與車頭殘骸間，立刻通知同仁準備破壞器材救人，約10分鐘就將人順利救出，生命跡象穩定，尚有意識，即刻送往醫院救治。

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國光客運的左側被撞凹（記者吳昇儒攝）

據目擊者指出，國光號客運是從國道下來，直行要往海洋廣場方向，小轎車則是從31號橋要直行往市區方向前進，沒想到卻發生碰撞；客運內的乘客則指稱，當時客運為了閃避小轎車，還有往右閃，可惜來不及還因此撞上路旁水泥柱。

路旁水泥柱被撞斷（記者吳昇儒攝）

警方目前已調閱雙方行車紀錄器，並調閱路口監視器釐清雙方肇責。

救護人員將夾在車內的女駕駛救出（記者吳昇儒翻攝）

女駕駛的母親則向警方表示，女兒先載自己到成功陸橋下方的市場買菜，準備打電話給她說買好菜的時候，卻發現手機一直打不通，結果發現前方有車禍，便前往查看，沒想到居然是自家的轎車，很擔心女兒的安危。

救護人員將患者送往抬上救護車，送往醫院救治（記者吳昇儒攝）

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