好險！身障男失誤駕車落海 友人急拿這傢伙救命

林姓身障男（右一）駕車失誤落海獲救，岸巡人員了解案發經過。（記者王俊忠翻攝）

2019-10-27 09:12:28

〔記者王俊忠／台南報導〕海巡署南部分署第11岸巡隊安平漁港安檢所於昨晚接獲民眾報案指在遊艇碼頭岸際有人、車落海，情況危急，岸巡隊立即派遣同仁前往搜救，抵達現場時得知落水民眾已被朋友拿竹竿救起、上岸，幸無大礙，岸巡隊會同吊車業者將落水者車輛吊上岸。

昨（26）天晚間8時許，安平漁港安檢所接獲民眾通報安平漁港遊艇碼頭有人車落海、情況危急，隨即由副所長郭建鋐率4名同仁迅速抵達現場，詢問得知1名落海的林姓男子（31歲）已由朋友拿竹竿伸入海裡、協助拉起上岸。

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落水男子表示，自己患有小兒麻痺症、動作遲緩，朋友聚會結束欲離開、獨自移車時，誤踩油門，導致車輛誤衝入港區，還好朋友第一時間幫忙協助救他上岸；海巡人員會同吊車業者順利將車輛吊上岸，很感謝岸巡人員協助。

南部分署第11岸巡隊表示，民眾如於岸際發生或發現任何急難危險情事，隨時可以撥打海巡署「118」服務專線，海巡署秉持熱誠的心，全力提供協助、竭誠為民眾服務。

吊車拉起落海的汽車。（記者王俊忠翻攝）

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