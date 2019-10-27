館長被恐嚇！ 警方傳喚前承租人到案說明

成吉思汗健身館「館長」陳之漢想到台中擴館，卻於昨天傍晚在臉書直播時指控，他的台中新健身館裝潢時，黑道來恐嚇，威脅。（圖擷自臉書）

2019-10-27 06:25:20

首次上稿 00:27

更新時間 06:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕成吉思汗健身館「館長」陳之漢想到台中擴館，卻於昨天傍晚在臉書直播時指控，他的台中新健身館裝潢時，黑道來恐嚇，威脅「準備四十、五十人慶祝我生意興隆」、「派少年仔天天去」，他怒嗆「台中這麼亂嗎？台中沒有王法嗎？」，「請台中市長盧秀燕為我們作主！」，中市五分局昨天深夜傳喚涉嫌恐嚇的廖姓前承租人到案，初步調查是廖男假借黑道威脅，警方還增設巡邏箱，派警力保護，館長態度也大幅逆轉，於臉書撰文「感謝台中分局警察關心，謝謝你們辛苦」。

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館長陳之漢要在中市開健身館，他昨天（26日）卻公開於臉書指控黑道恐嚇，他不但怒嗆「我不會跟黑道低頭，我也混過黑道」，還把矛頭指向台中市政府與市長盧秀燕，「你這是什麼政府？台中沒有法律？」、「台中沒王法嗎？」、「原來台中是黑道控制？我沒有辦法開店」。

台中市五分局昨天夜間先請房東協助調查，昨天深夜10時30分，傳喚新健身館建築物的前承租人到案說明，初步研判是廖男假借黑道之名恐嚇威脅，將於今天上午依涉嫌恐嚇罪法辦，館長昨天晚間態度也轉變，於臉書撰文感謝台中警方。

「館長」陳之漢的直播引來警方重視，立即回應已經全力偵辦中，稍晚傳喚新健身館建築物的前承租人到案說明。（圖擷自臉書）

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