吸ㄎㄧㄤ錯爬「閨密」床 毒蟲醒來驚見床邊都警察…

蔡男吸ㄎㄧㄤ後「回家」睡覺，一清醒身邊竟都是警察。（記者王捷翻攝）

2019-10-27 00:18:45

〔記者王捷／台南報導〕蔡姓男子吸毒恍神自以為回家，沒想到卻ㄎㄧㄤ到錯爬王姓「閨密」床，倒頭就睡，但王女家人並不認識蔡男，嚇得報案，蔡男被搖醒，發現身邊竟都是警察，警方問他，到底「吃什麼」？蔡男交出一包葡萄糖，自稱是海洛因，驗尿報告則含有安毒與海洛因成分，因為蔡男主動交出「毒品」，符合自首減刑要件，最後法官依毒品危害防制條例判一年徒刑。

40出頭的蔡男吸毒史可以追溯到20年前，高中畢業後就因吸食安毒與海洛因勒戒，多次進出監獄，前年他剛出獄，不但戒不了毒，也無法做正常工作，只能做粗活換毒吸。他交往複雜，透過朋友介紹認識王女，王女也將蔡男當作「閨密」，常邀他偷偷到家裡作客。

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今年6月間，蔡男下班後買了兩種毒品，躲進電玩店一次吸完後，騎車回家睡覺，倒頭就睡，殊不知自己竟跑到王女家，爬上她的床呼呼大睡。當時王女不在家，家人看到生面孔倒在家裡，嚇得趕緊報案，只希望警方趕快趕走蔡男，不願計較他侵入住宅。

警方到場後搖醒蔡男，蔡男還有點氣床氣，但一看到身邊圍了一圈警察，尷尬自言自語說，怎麼睡個覺也有事！警員問他到底吃了什麼，蔡男從懷裡掏出一包粉末，自稱是海洛因，坦承剛剛才吸過毒，願意配合驗尿。

經過檢驗，蔡男交出的「毒品」只是葡萄糖，但尿液中含有安毒與海洛因成分，法官認為有證據連結，由於蔡男還在累犯期間應加重其刑，但是蔡男坦承犯罪並交出毒品，符合自首減刑的要件，最後台南地院依毒品危害防制條例判蔡男一年徒刑。

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