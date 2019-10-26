萬華警公車私用載女友 爆料者現身說法

台北市萬華分局王姓警員昨日被投訴騎公務車載女友「屁蛋妹」，上網PO文的黃姓民眾今日出面現身說法。（記者陳薏云攝）

2019-10-26 15:28:27

〔記者陳薏云／新北報導〕台北市萬華分局王姓警員昨日被投訴騎公務車載女友「屁蛋妹」，還嗆民眾「看什麼看」，屁蛋妹為捍衛男友，在私人社群發文，稱當時她流產子宮出血，王警擔心才載她，更爆出是爆料者先罵人。對此上網爆料的黃姓民眾下午出面，澄清「是員警先嗆人！」

屁蛋妹在私人Instagram發文表示，當時王警把鑰匙忘在她包包，兩人約在捷運站拿鑰匙，但她因流產子宮出血，身體相當虛弱，男友載她時遇到爆料者不斷打量他們，王警詢問「請問有什麼事嗎」，並非像爆料者稱的「看什麼看」。

請繼續往下閱讀...

黃男今日出面還原經過，表示當時自己騎車從萬華區中華路往康定路方向行駛，停等紅燈時看到王員穿制服騎公務車載著一名女子，沒想到才看幾眼王員就轉頭嗆「看什麼看！」讓黃員十分不滿，於是一路跟著王員並拍照，隨後王員發現就停車，向黃男表示「你騎車用手機，我要開你單。」

黃男堅持不提供證件，表示自己在蒐證，要開單去派出所講，隨後到派出所由較資深的員警協助處理，向黃男表示那位女子是員警女友，並稱一切是「誤會一場」，與黃男握手致歉，黃男表示「該名嗆人員警從頭到尾都躲著不出面。」

黃男憤恨難平，將拍攝到的照片上傳網路，並同時向市長信箱檢舉，卻引來王員女友「屁蛋妹」PO文回擊，屁蛋妹更在PO文中寫下，「爆料者眼睛非常紅且滿手類似針孔的傷疤」，對此黃男澄清「因為鼻子過敏眼睛才會紅，而手上的傷疤則是喝咖啡後的過敏傷疤」並表示「如果覺得我有吸毒的疑慮，當下是不是該對我進行盤查？」

黃男認為王員不檢討自己公車私用的瑕疵，反讓女友上網PO文汙衊，實在不可取，希望警界能正視問題，著實處分。

台北市萬華分局王姓警員昨日被投訴騎公務車載女友「屁蛋妹」，上網PO文的黃姓民眾今日出面現身說法。（記者陳薏云攝）

台北市萬華分局王姓警員昨日被投訴騎公務車載女友「屁蛋妹」遭PO網爆料，屁蛋妹以私人Instagram發文回擊。（記者陳薏云翻攝自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法