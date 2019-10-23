彰化員警出「撞」況 肇事逃逸還涉嫌酒駕

2019-10-23 23:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是離譜！彰化縣永靖鄉本月1日凌晨發生一起汽機車擦撞車禍事件，造成蔡姓騎士當場倒地，左肩開放性骨折，但事故後，汽車駕駛卻加速逃逸，騎士忍痛報警，警方調閱監視器後，以車牌追人，發現竟是同屬轄區分局的蔡姓員警，且事發前日晚上，還去參與同事聚餐，但蔡姓員警否認喝酒，酒側值為0，警局仍決定對蔡員記1大過、調離原服務單位等嚴懲。

警方表示，獲報後立即追查，經調閱監視器發現1日凌晨，蔡姓警員（32歲）駕駛車輛，行經永靖鄉瑚璉路與永坡路口時與蔡姓騎士（30歲）發生擦撞，蔡姓騎士受傷倒地，蔡員則逕自逃離現場，被害者認為汽車駕駛涉嫌酒駕肇事逃逸，趕緊報警。

員林分局副分局長許平海表示，經查發現是分局轄區蔡姓員警肇逃，雖酒側值為0，仍決定立即記1大過、調離原服務單位、考績列丙等，並提列為教育輔導對象及酗酒員警、加強管考、不得報支超勤，每天需服勤8小時且要分段服勤等懲罰，依肇事逃逸等罪嫌移送，並建請檢察官從重量刑。

許平海也表示，蔡員若在起訴後，尚未與對方達成和解，將召開考紀會予以停職處分。另外陳姓巡佐未能以身作則、勤餘邀約同仁飲酒，卻未確認同仁採安全交通方式回家，以致發生憾事，已將陳員調整服務單位，並予以行政議處。

根據了解，蔡員警專24期畢業，平時工作能力不錯，今年已拿到60多支嘉獎，最近疑似家庭因素，心情不佳，不料事發後又失去冷靜，若因此免職，真是得不償失。

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