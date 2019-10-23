台88快速公路追撞車禍 翻車1傷

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄通往屏東的88快速公路今天驚傳車禍，2輛轎車發生擦撞，造成後方轎車翻車，車上陳姓女駕駛自行脫困，警消協助將她送醫，所幸沒有大礙。
警方調查，陳女（68歲）今天開著車來到88快速公路約2.8公里處，右前方車頭撞到前方楊女（22歲）所開的轎車，陳女車輛當場翻覆。
警消據報趕赴現場，陳女已逃出車外，經員警實施酒測，陳、楊2女酒測值均為0，將陳女送醫包紮傷口，所幸身上多處擦傷，沒有生命危險；究竟2車如何發生車禍，肇事責任仍待進一步釐清。
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〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄通往屏東的88快速公路今天驚傳車禍，2輛轎車發生擦撞，造成後方轎車翻車，車上陳姓女駕駛自行脫困，警消協助將她送醫，所幸沒有大礙。
警方調查，陳女（68歲）今天開著車來到88快速公路約2.8公里處，右前方車頭撞到前方楊女（22歲）所開的轎車，陳女車輛當場翻覆。
警消據報趕赴現場，陳女已逃出車外，經員警實施酒測，陳、楊2女酒測值均為0，將陳女送醫包紮傷口，所幸身上多處擦傷，沒有生命危險；究竟2車如何發生車禍，肇事責任仍待進一步釐清。
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