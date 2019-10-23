辱警拒捕致警受傷 男妨害公務、傷害都無罪原因是…

2019-10-23 22:50

〔記者楊國文／台北報導〕民眾遇警不配合，就是妨害公務？

林姓男子因住宿糾紛和店家發生爭執，兩員警到場處理，卻遭林男辱罵「操XX」等話，員警逮捕林男過程中，雙方爆發拉扯衝突，造成兩員警多處擦挫傷，林男被依妨害公務等罪法辦；高等法院認定林男當時雖有揮擊等舉動，僅是抗拒警方的壓制，並無暴力攻擊警方行為，判林男妨害公務、傷害罪均無罪定讞，僅依侮辱公務員罪判拘役20天，得易科罰金2萬元確定。

判決指出，2018年10月20日上午8點，林男在北市忠西路一段和懷寧街口，因住宿糾紛和店家起口角爭執，派出所指派黃姓、林姓員警到場處理。過程中，林男因不滿黃員、林員處理方式，當場以「王八」、「操XX」、「操XXX」等話辱罵兩員警。

黃員、林員認為林男已觸犯公然侮辱、侮辱公務員罪，欲以現行犯將他逮捕，而將林壓制在地，但林男不服，和兩員警爆發肢體衝突，過程中兩員警有手肘等處挫傷。事後，警方將林以妨害公務罪移送法辦，並提告傷害、公然侮辱等罪。

林男坦承因一時失控，涉辱罵兩員警，但絕未妨害公務或涉嫌傷害罪，在員警壓制他時，雖有掙脫、扭動等舉動，絕無攻擊員警的行為，而且警方將他成功壓制時，他已一再向員警道歉，反覆說「對不起」等話，「我實在很冤枉」。

高等法院認為，林男被控妨害公務罪，是因他為避免被逮捕而有反抗、揮擊動作，但沒有積極攻擊警方行為，員警不應在壓制林男過程中因有輕微擦挫傷，即認定林有襲警行為、涉妨害公務罪或傷害罪，昨判林妨害公務、傷害罪均無罪定讞；另依侮辱公務員罪判林拘役20天，得易科罰金2萬元確定。

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