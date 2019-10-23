涉抹黑許立明判賠35萬 吳子嘉上訴被駁回

2019-10-23 18:48

〔記者黃建華／高雄報導〕名嘴吳子嘉2017年11月8日於政論節目，抹黑時兼任高銀常董的前高雄市代理市長許立明，主導高銀放貸，及包庇慶富讓高銀不收回債權，遭許立明提告妨害名譽，求償300萬元。高雄地院一審今年5月判吳子嘉敗訴，應賠償許立明35萬元。吳子嘉不服提出上訴，今天傍晚遭高雄高分院二審駁回，維持原判。

據了解，國防部獵雷艦案於2017年8月爆發得標的慶富集團詐貸案，有14家公私營銀行，因放貸給慶富集團而遭受損失，包含獵雷艦聯貸案主辦行第一銀行及銀行團等，各界高度關注此事。

2017年11月8日，名嘴吳子嘉於政論節目指控，時任高雄市副市長並兼任高雄銀行常務董事的許立明，主導高銀放貸及包庇慶富公司讓高銀不收回債權。翌日，許立明就發聲明稿，澄清從未就慶富核貸，有任何公開或私下指示，也從未就所謂加速條款有過任何討論；更遑論所謂主導不回收債權，並揚言提告。

許立明為此怒告吳子嘉妨害名譽，求償300萬元，並登報道歉。

今年5月間，高雄地院一審認為，沒有事證可證明許立明主導高銀放貸，吳子嘉的說法足以造成外界誤認許和慶富有不法往來，判吳子嘉需賠償許立明35萬元。

吳子嘉不服上訴，今再敗訴，遭高雄高分院駁回，維持一審原判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法