竹市挺警 與民間合作近6000萬增添汽機車與防砍袖套

2019-10-23 15:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市推動「挺警123」！市長林智堅表示，除明年起全面補助838名外勤員警健康檢查，與民間合作投入近6000萬，增添超過300輛警用汽機車與防砍袖套，還將逐年補足警察人力，為警察同仁顧健康、添裝備、補人力。

林智堅說，治安是幸福城市的基礎，而警察是守護這座城市的英雄，上任後推動「挺警123」，為警察同仁顧健康、添裝備、補人力。首先將編列專款預算，明年起全面補助超過838名外勤警察，每人額度3500元的免費健康檢查，守護警察同仁的健康。

警察局長鄧學鑫表示，警察工作繁重且具高風險，明年起市警局所屬838名外勤員警，不分年齡全數納入補助，受惠人數增加七倍，並商請國軍新竹地區醫院及新竹國泰綜合醫院，首創量身規劃專屬員警的健檢方案，包含運動心電圖等必檢項目，盼為員警的健康把關。

警察局昨天舉行十月份治安會報，林智堅除在會中頒獎表揚5名績優員警及6名攔阻詐騙優良事蹟行員。林智堅說，除了明年起全面補助外勤警察健康檢查；其次，已與民間合作投入近6000萬，增添超過300輛警用汽機車與防砍袖套，讓同仁有最新裝備守護治安；第三就是逐年補足警察人力，上任來已增加超過百名警力，將逐年補足人力減輕員警負擔。

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