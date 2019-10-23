婦帶弱智妹燒炭獲救 法官判緩刑

2019-10-23 14:33

〔記者黃建華／高雄報導〕高市警方去年發現一部汽車竄出濃煙，破窗救出一對燒炭尋短的中年姊妹，其中，50幾歲的姊姊向警方自首稱她罹患憂鬱症多年想輕生，又怕小她11歲的弱智妹無人照顧，才想一起「帶走」。婦人因此吃上殺人未遂罪官司，法院審理時，其他兄姊證稱，排行老五的被告照顧弱智小妹40多年，承受家中痛苦多年，盼法官從輕發落；合議庭因此雖將涉案婦人判刑1年，但宣告緩刑5年，緩刑期間須定期治療。全案可上訴。

判決指出，被控殺人未遂的50多歲被告婦人與40多歲被害女子為姊妹關係，最小的妹妹出生就弱智，因父親在外地工作，母親又常酗酒，自幼幾乎都是排行老五的被告婦人在照顧妹妹。

11年前，母親過世後，被告因婚姻工作壓力、失眠等因素，罹患憂鬱症，又要照顧心智有如3歲小孩的妹妹，長期下來心力交瘁，去年4月間，身為五姊的被告萌生輕生念頭，但又怕自己走了，沒人照顧妹妹，才帶不知抗拒的妹妹在車內燒炭，並留下遺書載明是她帶走妹妹。所幸，車門冒出濃煙被路人發現報警，及時救出2人，並查悉上情。

法院審理時，婦人認錯深覺慚愧，但強調她和胞妹感情深厚，不是外人可以了解的，她無意傷害妹妹，是怕自己走了無人照顧她。哥哥、姊姊也出庭證稱，弱智的小妹從小都是排行老五的被告在照顧，5妹40幾年來，替他們家承受了莫大壓力，希望法官可以從輕發落，給予自新的機會。

高雄地院審酌被告犯罪情狀，殊堪同情，認被告婦人經此偵審程序之教訓後，應能知所警惕，而無再犯之虞。雖依殺人未遂罪將她判刑一年，但宣告緩刑5年，緩刑期間並須定期治療。可上訴。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法