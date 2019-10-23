新竹市明年起補助外勤警察健檢 每人3500元、838員警受惠

2019-10-23 14:25

〔記者洪美秀／新竹報導〕率全國之先！新竹市長林智堅今天在警察局治安會報上宣佈，將編列專款預算，明年起全面補助超過838名外勤警察免費健康檢查，每人額度3500元，守護警察人員健康。

林智堅說，明年起全面擴大員警健檢補助，包括放寬補助對象、增加補助金額及頻率、且針對外勤員警不分年齡都納入補助對象。

市長林智堅上任以來推動「挺警123」，為警察同仁顧健康、添裝備、補人力，他說，除為警察顧健康，市府也與民間合作投入近6000萬，增添超過300輛警用汽機車與防砍袖套，讓同仁有最新裝備守護治安；第三就是逐年補足警察人力，竹市警察從104年的910人提高到今年的1006人，明年將再增補20人以上，將透過逐年補足人力減輕員警負擔。

林智堅說，竹市治安工作表現亮眼，根據雜誌公布的2019年全國縣市總體競爭力調查，新竹市總體競爭力連兩年蟬聯全臺第二，其中治安評比超越六都、居全國第二，是歷年來最佳成績，這些是警察人員守護城市安全的表現。

警察局長鄧學鑫表示，警察工作繁重且具高風險，從明年起除現行市府每年核配129個名額外，市警局所屬838名外勤員警，不分年齡全數納入補助，每人有3500元補助額度，受惠人數增加7倍之多，他也商請國軍新竹地區醫院及新竹國泰綜合醫院，首創專屬員警量身規劃的健檢方案，像是運動心電圖等必檢項目，為員警的健康把關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法