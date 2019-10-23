150輛警車授車典禮 警察局長史無前例預校2次

2019-10-23 13:55

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局獲縣府編列3020萬元預算採購警用巡邏車、警用機車、偵防車共150輛，今天舉行授車典禮，縣警局長方仰寧在縣長王惠美蒞臨校閱之前，史無前例的預校2次，顯示對授車儀式的慎重。王惠美校閱後致詞表示，縣府全力支持警用車輛汰舊換新，以有效落實治安維護工作，帶給全體縣民更安全的治安環境。

今天150輛警方嶄新車輛停滿廣場，從頂樓往下看相當壯觀，今年縣警局採購的警車，包括有警用巡邏車12輛、警用機車123輛、偵防車12輛、勤務車1輛、大型巡邏車2輛，總共150輛。

昨天下午縣警局後勤科已先行動員相關人員進行預校，今天校閱儀式開始前，警察局長方仰寧親自再行預校，站在高台上往下俯瞰，針對各式車輛停放的整齊度、受校人員的站立與開車門、打開警示燈的動作都要求做到一致，且連續預校兩次，顯示對這場校閱儀式的慎重，有基層就說，從沒看過警局授車典禮前，警察局長還來親自預校的，實在很罕見。方仰寧陪同縣長王惠美校閱時，王惠美對於受校人員士氣高昂感到滿意。

王惠美表示，縣府對警察各項設備及裝備建置非常重視，並持續支持警察局逐年編列經費來加速老舊廳舍整建，除即將動土的彰化警分局莿桐派出所，另外包括福興分駐所、二林分駐所、員林南區派出所，也在做土地的取得及後續興建的相關程序。彰化縣在社區治安工作已連續13年獲內政部評鑑為全國特優單位，期勉警察局全體同仁共同為邁向「美好彰化、希望城市」的縣政願景而努力。

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