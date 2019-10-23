消促會控消防署擋消防法修法 消防署：惡意中傷

2019-10-23 13:50

〔記者陳薏云／新北報導〕消防員工作權益促進會今日至內政部抗議，質疑消防署所提「消防法」修正之立法說明建議版本，在玩弄文字擋修法，消防署嚴正駁斥，「內政部從未阻擋消防修法」，稱消防員工作權益促進會惡意中傷。

消促會指出，內政部的立法說明中將增訂消防法第20條之1退避權內明定「包含無人待救而入室搶救為危險性救災行動」遭改為「其中可能包含無人待救而入室搶救」；另第27條之1第三方調查權部分則將重傷定義，由「參酌中華民國國家標準CNS 1467有關暫時全失能之定義」更改為「參酌職業安全衛生法施行細則第49條第2項規定」，藉此影響未來子法制定上的走向，使消防署在修法通過後仍有機會鑽法律小漏洞。

消防署表示，內政部長徐國勇非常重視救災安全，對於消防法修法已多次公開表示贊成，增訂消防法第20條之1退避權、第21條之1資訊權及第27條之1調查權，以強化救災安全、現場危害辨識及災害事故調查機制。

目前立法院各黨團對條文文字已有共識且定案，只剩立法理由文字尚待斟酌，刻由立法院黨政協商中。對於消促會指控消防署干預立法院修法，毫無根據且不可能發生。

針對該協會屢次散布消防署阻擋修法之不實訊息一再混淆視聽深表遺憾，實已影響消防工作推展，盼消促會回歸理性探討。

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