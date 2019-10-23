罵警剛繳3萬5000元罰金 他再遇警察又抓狂

2019-10-23 14:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市36歲廖姓男子，去年12月30日用髒話罵警察，被台中地院依妨害公務罪判處拘役35日，他在今年5月繳納罰金3萬5000元，不料，事隔不到1個月，今年6月9日，他坐在朋友駕駛的汽車內，見員警攔查汽車，他立即「抓狂」，飆罵兩名員警三字經，被當場逮捕依妨害公務罪法辦，台中地檢署今天起訴，並援用員警的請求，聲明法院從重量刑，以維護執法人員的尊嚴。

起訴書指出，廖男在去年12月30日夜間，與朋友喝酒之後，步行至豐原警分局潭子分駐所，見員警開警車，正在倒車想停車於警備車位，廖男認為警車擋住他前進的路線，痛罵警察「幹你娘機掰勒」、「臭俗辣」、「幹」、「您爸瞧你幹啦」、「現在是三小」、「現在是再拉三小」等穢語，台中地院依妨害公務罪判拘役35日，可易科罰金3萬5000元，他在今年5月9日繳納罰金，執行完畢。

不料，事隔不到1個月，今年6月9日深夜11時許，他搭乘朋友的汽車，行駛至西區向上路與精誠路口時，因大燈損壞被員警盤查，見到警察的廖男又再度失控，抓狂辱罵兩名警察「靠夭」、「混帳小子」、「幹你娘機歪」、「幹你老師」、「幹你娘、臭俗辣」，以及「我罵你幹啦」，員警當場逮捕法辦。

台中檢方偵查時，廖男不認為自己有錯，反而指控警察盤查口氣有問題，員警則說，希望法官從重量刑，維護執法人員尊嚴，檢方認為他前案執行完畢不到1個月，卻又再犯相同罪名，素行不良且刑罰適應性薄弱，提起妨害公務罪公訴，並聲明法院重重量刑。

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