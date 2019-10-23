移民署是新住民的娘家！ 見證傑出新住民在台成就

2019-10-23 13:40

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市新住民六萬餘人，人數居全國第四，移民署桃市服務站、北區事務大隊為關懷新住民在台生活情形，今天偕同陸委會、海基會人員進行「行動服務列車─關懷訪視桃園市傑出新住民」活動，藉著首創「孕」經濟產業服務的「紫莉幸孕莊園」總經理黃騏蔓分享自己在台努力奮鬥故事激勵人心，也提供正向力量。

17年前由中國江西嫁來台灣的新住民黃騏蔓，生下孩子後，第一次見識台灣坐月子文化覺得新奇，產後到某月子餐公司上班，從月薪萬餘元的調理師、後來成為年薪百萬元的超級業務，從不覺得自己是業務員，而是打從心底喜歡照顧並幫客戶做好月子！

「視孕如親」是黃騏蔓的工作寫照，由於看好坐月子的龐大商機，效法保險經紀的服務概念，8年前創辦「紫莉月子經紀」，代理多家月子餐，提供多樣選擇；今年9月從經紀人晉升為全方位「孕護管家」，成立全台唯一800坪「孕」體驗館的「紫莉幸孕莊園」，集結中西醫、營養、護理、廚藝與經營管理的一流人才，打造「一站式孕養服務專業平台」，在桃園協助產前、產後懷孕婦女。

桃園市服務站主任林萬益說，新住民是新力量，移民署做了許多培育計畫，例如築夢計畫、培力與獎助學金計畫等，同時表示「移民署是新住民的娘家」，希望藉此將新住民成功經驗分享給更多人；他說，紫莉幸孕莊園是新住民創業，並響應府生育政策的絕佳範例，希望能成為「新南向政策」與國際接軌的重要關鍵力量。

移民署說，黄騏蔓從當年的月子餐超級業務，到成立月子經紀公司，再拓展為「一站式孕養服務專業平台」，她「視孕如親」的初心没變，夢想卻更大，她想藉著紫莉，為台灣創造出友善孕養的環境。

另外，移民署桃園市服務站也邀請黃騏蔓申請移民署新住民築夢計畫，希望透過計畫申請，協助她為台創造出多元友善孕養的環境，同時將她對築夢過程的熱情，透過影片拍攝和分享，增加大眾對新住民瞭解與認識。

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